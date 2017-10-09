%100 نسبة التحول الذكي لخدمات «غرفة دبي»

دبي (الاتحاد)
كشفت غرفة تجارة وصناعة دبي عن تحقيقها نسبة 100% في التحول الذكي في خدماتها الأساسية المقدمة للعملاء من زوار مراكز خدماتها، خلال مشاركة الغرفة في فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2017».
وتشمل الخدمات الذكية التي تتيحها الغرفة عبر تطبيقاتها الذكية وموقعها الإلكتروني إتمام معاملات خدمات العضوية وإصدار دفتر الإدخال المؤقت للبضائع وشهادات المنشأ والخدمات القانونية وخدمة الدراسات والأبحاث والتقارير الأعمال وخدمات التراخيص والتصاريح والتصديقات وعلامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للشركات والتصنيف الائتماني وخدمات مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية.
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وأضاف بوعميم «نحن نعمل حالياً على إطلاق مبادرة مبتكرة تساعد عملاءنا على تسلم مستنداتهم ومتطلباتهم دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة في غرفة دبي، وسنكون بالتأكيد في هذه المبادرة أكثر قدرة ومرونة على تلبية متطلبات عملائنا على مدار 24 ساعة».
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وتشمل الخدمات الذكية التي توفرها الغرفة خدمة العضوية إصدار وتجديد وتعديل العضوية، وخدمة الإدخال المؤقت للبضائع التي تشمل إصدار وتعديل وإصدار بدل فاقد وبديل لدفتر الإدخال المؤقت، وتشمل خدمات شهادة المنشأ إصدار وتعديل وإصدار نسخة إضافية لشهادة المنشأ.