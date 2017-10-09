%100 نسبة التحول الذكي لخدمات «غرفة دبي»

دبي (الاتحاد)

كشفت غرفة تجارة وصناعة دبي عن تحقيقها نسبة 100% في التحول الذكي في خدماتها الأساسية المقدمة للعملاء من زوار مراكز خدماتها، خلال مشاركة الغرفة في فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2017».

وتشمل الخدمات الذكية التي تتيحها الغرفة عبر تطبيقاتها الذكية وموقعها الإلكتروني إتمام معاملات خدمات العضوية وإصدار دفتر الإدخال المؤقت للبضائع وشهادات المنشأ والخدمات القانونية وخدمة الدراسات والأبحاث والتقارير الأعمال وخدمات التراخيص والتصاريح والتصديقات وعلامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للشركات والتصنيف الائتماني وخدمات مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية.

وأكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن الوقت بالنسبة للمؤسسات والشركات يعتبر ثميناً للغاية، وبالتالي فإن الخدمات الذكية التي توفرها غرفة دبي لا تعكس فقط تقديم خدمة وتوفير الوقت بقدر ما تمثل أسلوب جذب لشركات عالمية تتطلع لأن تكون بيئة الأعمال مواكبةً لطموحاتها وتطلعاتها. ولفت بوعميم إلى أن المستقبل ينتظر بيئة الأعمال التي تواكب متغيرات العصر، ودبي اعتادت على أن تصنع مستقبلها، وغرفة دبي اعتادت كذلك أن تكون متميزةً في خدمة مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، مؤكداً أن التحول الذكي بنسبة 100% في خدمات مراكز خدمة المتعاملين هو رسالة واضحة للقطاع الخاص بأننا على الدوام بجانبهم لدعمهم وتسهيل ممارساتهم للأعمال.

وأضاف بوعميم «نحن نعمل حالياً على إطلاق مبادرة مبتكرة تساعد عملاءنا على تسلم مستنداتهم ومتطلباتهم دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة في غرفة دبي، وسنكون بالتأكيد في هذه المبادرة أكثر قدرة ومرونة على تلبية متطلبات عملائنا على مدار 24 ساعة».

وشدد على أهمية مشاركة غرفة دبي في فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2017»، مؤكداً أن المعرض منصة مثالية للتواصل مع مجتمع الأعمال المحلي، وتشجيع الشركات ومتعاملي الغرفة من الاستفادة من الخدمات والحلول الذكية التي تقدمها الغرفة والتي يمكن أن تساعدهم على تعزيز قدراتهم التنافسية في بيئة العمل.

وتشمل الخدمات الذكية التي توفرها الغرفة خدمة العضوية إصدار وتجديد وتعديل العضوية، وخدمة الإدخال المؤقت للبضائع التي تشمل إصدار وتعديل وإصدار بدل فاقد وبديل لدفتر الإدخال المؤقت، وتشمل خدمات شهادة المنشأ إصدار وتعديل وإصدار نسخة إضافية لشهادة المنشأ.