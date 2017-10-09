«الموارد البشرية والتوطين» تطلق نسخة خامسة من تطبيقها الذكي

دبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين أمس خلال مشاركتها في جيتكس للتقنية 2017 ضمن منصة الحكومة الاتحادية، النسخة الخامسة من تطبيقها الذكي الرئيس (MOHRE) بـ 4 لغات الذي يقدم 75 خدمة بطريقة مبتكرة.

وقال محمد صقر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون الخدمات المساندة في بيان أمس «إن الوزارة استهلت مشاركتها في هذا المعرض التكنولوجي والتقني الدولي الهام بإطلاق تطبيقها الذكي الجديد تأكيدا منها على الالتزام برؤية وتوجيهات حكومة دولة الإمارات نحو التحول الذكي في مجال تقديم الخدمات الحكومية».

وأوضح النعيمي «أن الوزارة عملت وفقا لتوجيهات معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين خلال الفترة الماضية من خلال فرق فنية وإدارية عدة متخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تطوير تطبيقها الذكي الذي تم استحداثه بنظم مبتكرة وبرامج مستحدثة توفر خدمات الوزارة المختلفة بآليات مطورة.

وأضاف: «الوزارة وجهت فرق الفنية المسؤولة عن تطوير تطبيقها الذكي بوضع خطة عمل نحو تحقيق السهولة واليسر والابتكار بحيث يوفر التطبيق في نسخته الخامسة خدماته الميسرة لأصحاب العمل والعمال والباحثين عن العمل ويمكنهم من إنجاز معاملاتهم على مدار الساعة ومن أي مكان ودون الاضطرار إلى مراجعة مراكز إسعاد المتعاملين».

من جانبه، أوضح نبيل الزرعوني مدير إدارة تقنية المعلومات أنه تم دمج تطبيق«آمن»وتطبيق«سلامة»في التطبيق الرئيسي«MOHRE»الذي يتضمن خصائص عدة منها«لوحة المعلومات الذكية»التي توفر للمستخدم منظورا شاملا لحالة منشآته، بالإضافة إلى إمكانية الوصول للخدمات ذات الصلة من خلال لوحة التحكم.

وأوضح أن التطبيق في نسخته الخامسة يعمل على توسيع نطاق ابتكاراته بحيث يوفر آلية سهلة للوصول لخدماته عبر خاصية الذكاء الصناعي المتمثلة بالدردشة الذكية«شات بوت».

ويقدم التطبيق الرئيس من خلال«تطبيق آمن» المعرفة والمعلومة القانونية لصاحب العمل والعامل ويقدم خدمات الإبلاغ عن المخالفات وخدمات حماية الأجور والشكاوى العمالية، بالإضافة إلى أنه يوفر لأصحاب العمل خدمة التقييم الذاتي لمنشآتهم.