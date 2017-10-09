«التنمية الأسرية» تعرض مشاريعها الرقمية

دبي (الاتحاد)

عبر منصة حكومة أبوظبي الرقمية في أسبوع جيتكس للتكنولوجيا 2017 تشارك مؤسسة التنمية الأسرية لعرض مشاريعها الرقمية التي تم إنجازها خلال عام 2017، وذلك بغية نشر الوعي بالقضايا الأسرية التي من شأنها أن توفر الأمن والاستقرار الأسري.

وتأتي مشاركة المؤسسة في أسبوع جيتكس حرصاً منها على تنفيذ التوجهات الحكومية الرامية إلى جعل جميع خدماتها رقمية، ووضعها بين أيدي الجمهور للاستفادة منها.

وأثنت مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية على الجهود الاستثنائية لمركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات باعتباره منظماً ومشرفاً على منصة حكومة أبوظبي التي تحولت نسبة كبيرة من خدماتها إلى رقمية لمواكبة لغة العصر، بهدف الوصول إلى عالم متكامل وشامل من الحلول الرقمية المبتكرة التي تيسر حياة الأفراد في جميع مجالات اهتماماتهم عبر المنصات الرقمية المتطورة التي تواكب المستقبل، وتحقق رؤية أبوظبي وخطتها، مما يسهم في تقدم الإمارة في عالم المال والأعمال والشؤون الاجتماعية.

وقالت، إن مؤسسة التنمية الأسرية، عملت على مدار عام كامل على تحقيق المزيد من الإنجازات التي من شأنها أن ترتقي بالمؤسسة وتجعلها حاضرة بقوة في المجتمع، وذلك بناء على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بما يرتبط بتطوير خدمات المؤسسة، وجعلها رقمية حسب رؤية أبوظبي وخطتها الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز موقع الإمارة محلياً وعربياً وإقليمياً ودولياً، مع الحرص على امتلاك أدوات الإبداع التي تمكن المؤسسة من الوصول إلى الأسرة بجميع أفرادها.

وأضافت الرميثي أن مسيرة المؤسسة تواكب متطلبات مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات الذي أطلق الهوية الرقمية الجديدة لإمارة أبوظبي، والتي لا شك أنها تمثل مرحلة مهمة من مراحل تطوير الإمارة بشأن توفير أرقى الخدمات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال عبر منصات رقمية تسهم في إسعاد الفئات المستهدفة على صعيد المتعاملين والشركاء.

وختمت: ما تقدمه حكومة أبوظبي، كبير جداً، كونه يراعي أعلى المعايير الدولية، الأمر الذي من شأنه تقديم صورة ناصعة للإمارة تعكس جدية الإمارات في بلوغ التطور والتقدم المنشود، والذي يمكّنها من الوصول إلى أهم الحكومات الرقمية على مستوى العالم، وانطلاقاً من مشاركتنا كمؤسسة حكومية في أسبوع جيتكس فإننا نؤكد حرصنا على التحول رقمياً في جميع ما نقدم من خدمات وتبنّي منظومة معايير وسياسات تضمن لنا ذلك، بما يتماشى والرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، في سبيل بناء اقتصاد قوي يرتكز على المعرفة المستدامة.