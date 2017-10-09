الحظ يعاند «دراجات الإمارات» في لومبارديا



تاريخ النشر: الإثنين 09 أكتوبر 2017 محمد صادق (ميلانو) عاند الحظ فريق الإمارات للدراجات في سباق «إل لومبارديا»، آخر السباقات الكلاسيكية ذات اليوم الواحد، الذي أقيم أمس الأول في مدينة ميلانو بإيطاليا، بعدما تعرض دراج الفريق الإيطالي سيميوني بيتيلي إلى حادث سقوط خطير أبعده عن إكمال السباق. وفاز الإيطالي فينشنزو نيبالي من فريق البحرين مريدا بلقب السباق بفارق كبير عن أقرب منافسيه، بعدما وصل إلى خط النهاية في المركز الأول، قاطعاً مسافة السباق البالغة 247 كلم في 6:15:29 ساعة، وحل في المركز الثاني الفرنسي جوليان آلافيليب من فريق كويك ستيب، وجاء في المركز الثالث الإيطالي جياني موسكون من فريق سكاي. وجاء الإيطالي دييجو أوليسي دراج فريق الإمارات في المركز 21 في الترتيب النهائي للسباق، فيما أنهى فاليرو كونتي في المركز 35 وروي كوستا في المركز 54. وتعرض دراج فريق الإمارات بيتيلي إلى إصابات بليغة نقل على إثرها المستشفى، عقب السقوط بدراجته من مسار السباق أعلى مرتفع سورنامو والذي يعد الأصعب في كل مراحل السباق، وذلك بعد اصطدام أربعة دراجين، مما أدى إلى استدعاء سيارات الإسعاف التي نقلت الرباعي إلى أحد المستشفيات القريبة. وقال كارلو ساروني المدير الفني لفريق الإمارات: «الفحوصات أثبتت إصابة بيتيلي بخلع في الكتف الأيمن، بالإضافة إلى جروح في الوجه، وارتجاج في المخ نتيجة السقوط العنيف من أعلى المرتفع»، مشيراً إلى أن السباق كان الأخير لبيتيلي هذا الموسم، وللأسف لم يحالفه التوفيق نتيجة تعرضه للحادث الخطير. من جهته قال دييجو أوليسي إنه «خطط لينهي السباق ضمن العشرة الأوائل، إلا أنه واجه صعوبات عدة في المرتفعات شديدة الانحدار، أردت تحقيق نتيجة أفضل من المركز الـ 21، وحاولت تقديم أفضل ما لدي ولكن لم يحالفني التوفيق، وسأعمل على تطوير أدائي في الموسم المقبل».