«الشقي 96» بطل الجولة الختامية لـ «شراع 43»

دبي (الاتحاد)
واصلت قوارب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، تألقها اللافت في السباقات البحرية في الموسم الرياضي البحري 2017-2018، وتوج القارب الشقي 96 بقيادة النوخذة خلف بطي مصبح الغشيش بطلاً لسباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً -الجولة الثالثة والختامية من بطولة دبي- والذي جرت أحداثه عصر أمس الأول في شواطئ دبي.
شهد السباق مشاركة كبيرة وقياسية بوصول عدد المحامل إلى 111 قارباً اصطفت في عمق مياه الخليج العربي قبالة نخلة (جبل علي) بالاتجاه إلى خط النهاية أمام المعلم الحضاري الكبير في دبي (فندق برج العرب)، مروراً بنخلة جميرا ومعلمها المميز فندق (أتلانتس) لمسافة تزيد على 13 ميلاً بحرياً.
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وحصد القارب عاتي 35 لمالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة النوخذة المخضرم عبيد سعيد الطاير، المركز الرابع، بينما احتل القارب الطف 133 لمالكه محمد راشد محمد راشد الرميثي وبقيادة النوخذة خليفة عابد ثاني المري المركز الخامس.
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وعقب نهاية السباق، وفي منصة الأبطال في مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الميناء السياحي، قام علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة النادي، يرافقه محمد عبد الله حارب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي، والمقدم علي عبد الله النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي، ومهرة فلكناز أمين عام اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، وهزيم محمد القمزي مشرف عام السباقات في النادي، بتتويج أصحاب المراكز الخمسة الأولى في السباق القوارب الشقي 96 (الأول) والوصف 127 (الثاني) وداحس 153 (الثالث) وعاتي 35 (الرابع) والطف 133 (الخامس)، وسط فرحة وسعادة النواخذة والبحارة المشاركين.