«الشقي 96» بطل الجولة الختامية لـ «شراع 43»

دبي (الاتحاد)

‬واصلت ‬قوارب ‬سمو ‬الشيخ ‬حمدان ‬بن ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬آل ‬مكتوم، ‬ولي ‬عهد ‬دبي ‬رئيس ‬مجلس ‬دبي ‬الرياضي، ‬تألقها ‬اللافت ‬في ‬السباقات ‬البحرية ‬في ‬الموسم ‬الرياضي ‬البحري ‬2017-2018، وتوج‎ ‬القارب ‬الشقي ‬96 ‬بقيادة ‬النوخذة ‬خلف ‬بطي ‬مصبح ‬الغشيش ‬بطلاً ‬لسباق ‬دبي ‬للقوارب ‬الشراعية ‬المحلية ‬43 ‬قدماً ‬-الجولة ‬الثالثة ‬والختامية ‬من ‬بطولة ‬دبي- ‬والذي ‬جرت ‬أحداثه ‬عصر أمس الأول ‬في ‬شواطئ ‬دبي.

شهد‎ ‬السباق ‬مشاركة ‬كبيرة ‬وقياسية ‬بوصول ‬عدد ‬المحامل ‬إلى ‬111 ‬قارباً ‬اصطفت ‬في ‬عمق ‬مياه ‬الخليج ‬العربي ‬قبالة ‬نخلة (‬جبل ‬علي) ‬بالاتجاه ‬إلى ‬خط ‬النهاية ‬أمام ‬المعلم ‬الحضاري ‬الكبير ‬في ‬دبي (‬فندق ‬برج ‬العرب)، ‬مروراً ‬بنخلة ‬جميرا ‬ومعلمها ‬المميز ‬فندق (‬أتلانتس) ‬لمسافة ‬تزيد ‬على ‬13 ‬ميلاً ‬بحرياً.

وجاء في المركز ‬الثاني ‬القارب ‬الوصف ‬127 ‬لمالكه ‬سمو ‬الشيخ ‬حمدان ‬بن ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬آل ‬مكتوم، ‬ولي ‬عهد ‬دبي ‬رئيس ‬مجلس ‬دبي ‬الرياضي، ‬وقيادة ‬النوخذة ‬محمد ‬حمد ‬مصبح ‬الغشيش، ‬في ‬حين ‬ذهب ‬المركز ‬الثالث ‬إلى ‬طاقم ‬القارب ‬وداحس ‬153 ‬لمالكه ‬سمو ‬الشيخ ‬حمدان ‬بن ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬آل ‬مكتوم، بقيادة ‬النوخذة ‬عمر ‬عبد ‬الله ‬محمد ‬المرزوقي.

وحصد القارب ‬عاتي ‬35 ‬لمالكه ‬سمو ‬الشيخ ‬حمدان ‬بن ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬آل ‬مكتوم، بقيادة ‬النوخذة ‬المخضرم ‬عبيد ‬سعيد ‬الطاير، ‬المركز ‬الرابع، ‬بينما ‬احتل ‬القارب ‬الطف ‬133 ‬لمالكه ‬محمد ‬راشد ‬محمد ‬راشد ‬الرميثي ‬وبقيادة ‬النوخذة ‬خليفة ‬عابد ‬ثاني ‬المري ‬المركز ‬الخامس.

وفي‎ ‬باقي ‬المراكز ‬جاء ‬القارب ‬طوفان ‬21 ‬لمالكه ‬حمدان ‬سعيد ‬جابر ‬وبقيادة ‬النوخذة أحمد ‬إسماعيل ‬المرزوقي ‬في ‬المركز ‬السادس، ‬ونال ‬القارب ‬زلزال ‬170 ‬لمالكه ‬سمو ‬الشيخ ‬حمدان ‬بن ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬آل ‬مكتوم، بقيادة ‬النوخذة ‬مروان ‬عبد ‬الله ‬محمد ‬المرزوقي، ‬المركز ‬السابع، ‬وحصل ‬القارب ‬رجام ‬56 ‬لمالكه ‬طارش ‬عتيق ‬القبيسي ‬وبقيادة ‬ابنه ‬النوخذة ‬أحمد على ‬المركز ‬الثامن، ‬وحل ‬تاسعاً ‬القارب ‬ورسان ‬221 ‬لمالكه ‬طارش ‬عتيق ‬القبيسي ‬وبقيادة ‬ابنه ‬النوخذة ‬علي، ‬فيما ‬حل ‬القارب ‬مقصص ‬73 ‬لمالكه ‬معالي ‬الفريق ‬مصبح ‬بن ‬راشد ‬الفتان ‬وبقيادة ‬النوخذة ‬خالد ‬محمد ‬راشد ‬الرميثي ‬في ‬المركز ‬العاشر.

وعقب‎ ‬نهاية ‬السباق، ‬وفي ‬منصة ‬الأبطال ‬في ‬مقر ‬نادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية ‬في ‬الميناء ‬السياحي، ‬قام ‬علي ‬ناصر ‬بالحبالة ‬نائب ‬رئيس ‬مجلس ‬إدارة ‬النادي، ‬يرافقه ‬محمد ‬عبد ‬الله ‬حارب ‬عضو ‬مجلس ‬الإدارة ‬المدير ‬التنفيذي، ‬والمقدم ‬علي ‬عبد ‬الله ‬النقبي ‬رئيس ‬قسم ‬الإنقاذ ‬البحري ‬في ‬شرطة ‬دبي، ‬ومهرة ‬فلكناز ‬أمين ‬عام ‬اتحاد ‬الإمارات ‬للرياضات ‬البحرية، ‬وهزيم ‬محمد ‬القمزي ‬مشرف ‬عام ‬السباقات ‬في ‬النادي، ‬بتتويج ‬أصحاب ‬المراكز ‬الخمسة ‬الأولى ‬في ‬السباق ‬القوارب ‬الشقي ‬96 (‬الأول) ‬والوصف ‬127 (‬الثاني) ‬وداحس ‬153 (‬الثالث) ‬وعاتي ‬35 (‬الرابع) ‬والطف ‬133 (‬الخامس)، ‬وسط ‬فرحة ‬وسعادة ‬النواخذة ‬والبحارة ‬المشاركين.