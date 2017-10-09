إلسون بطل «العقبة» بفارق ضربة

العقبة (الاتحاد)

توج الإنجليزي جيمي إلسون بلقب النسخة الأولى لبطولة آيلة الدولية للجولف التي أقيمت في مدينة العقبة الأردنية ضمن الموسم السابع لجولة الجولف في دول مينا، وحقق إلسون الفوز باللقب بعد خوض جولتين فاصلتين مع مواطنه لوك جوي، وسط ترقب وانتظار لمعرفة هوية الفائز، ثم ابتسم الحظ أخيرا للاعب إلسون بفارق ضربة واحدة فقط. جاءت أحداث الجولة النهائية مثيرة وذات تقلبات عديدة على صعيد ترتيب الصدارة، وقلب جيمي إلسون الأمور بصورة مفاجئة، ونجح بتحقيق 68 ضربة بواقع 5 ضربات تحت المعدل، ليتقدم إلى المركز الأول متساويا مع الإنجليزي لوك جوي الذي سجل 71 ضربة في الجولة النهائية، ليصبح كلاهما رصيده 212 ضربة بواقع 7 ضربات تحت المعدل، ويلجأ للجولات الإضافية لحسم اللقب. وذهب لقب فئة الهواة مناصفة بين السويسري مايكل هارادين والإنجليزي تود كليمنتس، بعدما أنهيا المنافسات بمجموع 220 ضربة بواقع ضربة واحدة تحت المعدل. ورغم أن كليمنتس كان متقدما في بداية الجولة النهائية بفارق ضربة واحدة، لكن مع تسجيله 72 ضربة، نجح هارادين بتسجيل 71 ضربة ليشاركه صدارة ترتيب الهواة.

وحقق اللاعب الأردني الصاعد شيرجو الكردي والسعودي عثمان الملا، المركز الأول على صعيد اللاعبين العرب المشاركين في البطولة، حيث تقوم جولة الجولف في دول مينا على تحفيز اللاعبين العرب وتشجيعهم عبر حوافز خاصة بهم. وحسن الكردي من أدائه في الجولة النهائية مسجلا أفضل أرقامه بواقع 73 ضربة برصيد مساوٍ للمعدل، لينهي البطولة بمجموع 232 ضربة بواقع 18 ضربة فوق المعدل، وهو نفس رقم الملا الذي حقق 76 ضربة بواقع 3 ضربات فوق المعدل في الجولة النهائية. وتقدم الكردي والملا، على لاعبنا أحمد سكيك الذي أنهى البطولة بمجموع 237 ضربة، وهو الذي سجل 76 ضربة في الجولة النهائية بواقع 3 ضربات فوق المعدل. وجاء رابعا العماني عزان الرمحي بمجموع 239 ضربة، بواقع 21 ضربة فوق المعدل، بعدما سجل في الجولة النهائية 81 ضربة بواقع 8 ضربات فوق المعدل، يليه لاعبنا أحمد المشرخ بمجموع 240 ضربة، ثم لاعبنا خالد يوسف بمجموع 241 ضربة.

وشهد الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الأردنية، راعي البطولة، جانبا من المنافسات، وتجوّل في ملاعب المنافسات ومرافقها المختلفة، وأشاد بالمستوى الرفيع لهذه المنافسات التي تأتي ضمن المبادرة الإماراتية الرائدة من هيئة الشيخ مكتوم للجولف.