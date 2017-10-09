السعدي: تطور البنية التكنولوجية يعزز تنافسية أبوظبي عالمياً

يوسف العربي (دبي)

أكدت الدكتورة روضة سعيد السعدي، مدير عام مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات بالإنابة، أن البنية التحتية التكنولوجية فائقة التطور في أبوظبي تعزز من القدرات التنافسية الهائلة للإمارة التي تشهد نهضة حقيقية على الصعد كافة.

وقالت السعدي، في تصريحات لـ «الاتحاد» على هامش مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2017» الذي انطلقت فعالياته في دبي أمس، إنه سيتم إطلاق مبادرة الحكومة المتكاملة (تكامل)، خلال المعرض، وتتضمن المبادرة في مرحلتها الأولى 9 وثائق متعلقة بنحو 500 خدمة مرتبطة بـ 14 جهة حكومية.

وافتتحت حكومة أبوظبي الرقمية، بمشاركة 25 جهة حكومية أمس، جناحها في «جيتكس»، والذي زاره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

جودة وسرعة الخدمات