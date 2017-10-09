  • الاثنين 19 محرم 1439هـ - 09 أكتوبر 2017م

افتتاح جناح حكومة أبوظبي الرقمية بحضور حمدان بن محمد

السعدي: تطور البنية التكنولوجية يعزز تنافسية أبوظبي عالمياً
حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 09 أكتوبر 2017

يوسف العربي (دبي)

أكدت الدكتورة روضة سعيد السعدي، مدير عام مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات بالإنابة، أن البنية التحتية التكنولوجية فائقة التطور في أبوظبي تعزز من القدرات التنافسية الهائلة للإمارة التي تشهد نهضة حقيقية على الصعد كافة.

وقالت السعدي، في تصريحات لـ «الاتحاد» على هامش مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2017» الذي انطلقت فعالياته في دبي أمس، إنه سيتم إطلاق مبادرة الحكومة المتكاملة (تكامل)، خلال المعرض، وتتضمن المبادرة في مرحلتها الأولى 9 وثائق متعلقة بنحو 500 خدمة مرتبطة بـ 14 جهة حكومية.

وافتتحت حكومة أبوظبي الرقمية، بمشاركة 25 جهة حكومية أمس، جناحها في «جيتكس»، والذي زاره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

جودة وسرعة الخدمات

ولفتت الدكتورة روضة سعيد السعدي إلى أن هذه المبادرة الابتكارية تمثل نقلة حقيقية على صعيد جودة وسرعة الخدمات المقدمة للمتعاملين في أبوظبي الذين يتمكنون من استخراج هذه الوثائق من خلال إبراز بطاقة الهوية من دون الحاجة إلى زيادة جهات حكومية عدة مختصة بهذه الخدمة. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 