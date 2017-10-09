المنصوري.. موعد مع الذهب في السكراتش

بانكوك (الاتحاد)

اقتنص نجم دراجات الإمارات المتألق أحمد يوسف المنصوري ذهبية سباق السكراتش الذي أقيم صباح أمس، ضمن اليوم الختامي لكأس آسيا للمضمار في تايلاند، وهي الميدالية الذهبية الثانية لمنتخبنا.

وجاء فوز المنصوري بالمركز الأول بجدارة، متفوقاً على دراج هونج كونج لي وون هي الذي حل ثانياً والتايلاندي بوردسوان صاحب المركز الثالث، لتعم السعادة بعثة منتخبنا، والفرحة بالميدالية الذهبية الثانية فاقت كل الحدود؛ لأنها أكدت على تفوق منتخب الإمارات وقدرته على المنافسة في أقوى البطولات، لاسيما وأن البطولة شهدت حصول نجومنا على 4 ميداليات مناصفة ما بين الذهبية والبرونزية وهو ما لم يحدث من قبل، خاصة أنها المرة الأولى التي ينال فيها نجومنا الذهب الآسيوي وهو ما جعل الختام مسكاً على دراجات الإمارات التي نالت كل التقدير والإعجاب من قبل الوفود المشاركة في البطولة؛ نظراً للمستوى المتطور والمتميز وظهور نجومنا بشكل رائع في جميع السباقات.

وأعرب نجم الإمارات الذهبي أحمد يوسف المنصوري عن سعادته البالغة بالفوز بذهبية سباق السكراتش والذي تحقق بعد منافسة قوية لم تحسم إلا في النهاية، مشيراً إلى أن فوزه أكد للجميع أن «دراجات الإمارات» بخير وستظل دوماً في تفوق دائم وإنها قادرة بفضل ما تلقاه من اهتمام ودعم من مجلس الإدارة ولجنة المنتخبات على اجتياز المراحل الصعبة والوصول للهدف المنشود، وأشاد المنصوري بالروح الرائعة التي تميز بها منتخب الكبار بفضل القيادة الاحترافية للنجم يوسف ميرزا الذي يثبت دائماً قدرته على تطوير المنتخب وقيادته للقمة، وقدم المنصوري الشكر لكل من وقف بجانه وأهدى الإنجاز إلى جميع أعضاء البعثة والى أسرته وأسرة دراجات الإمارات، مؤكداً بأن القادم سيكون أفضل.

وقدم إبراهيم عبد الملك، الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، التهنئة لمجلس إدارة اتحاد الدراجات برئاسة أسامه أحمد الشعفار على ما حققه المنتخب من إنجازات في كأس آسيا للمضمار، ولاسيما الفوز بميداليتين ذهبيتين، والذي يتحقق للمرة الأولى للمرة على المستوى القاري منذ إشهار الاتحاد، بالإضافة إلى برونزيتي المطاردة في اليومين الأول والثاني، ما يؤكد على تطور اللعبة على مختلف المستويات. وأكد أن ما حققته دراجات الإمارات يعتبر نقلة نوعية كبيرة لرياضة الإمارات، وتمنى أن تكون إنجازات كأس آسيا دافعاً للاستعداد الجاد لتحقيق آمالنا في الفوز بميدالية في أولمبياد طوكيو؛ لأن ذلك هو الهدف الرئيسي الذي نسعى إليه جميعاً، وثقتنا كبيرة في اتحاد الدراجات الذي يعمل وفق خطط وبرامج وعمل احترافي، ونسعى دوما إلى توفير كل الإمكانات التي تكفل له مواصلة العمل للارتقاء باللعبة والمنتخبات الوطنية.

وأشاد بدور مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أسامه الشعفار رئيس الاتحاد، الذي يعتبره من القيادات الشابة التي نفتخر بها وفي سنوات قليلة حقق إنجازات لم تتحقق من قبل؛ نظراً لما يتمتع به من حنكة إدارية وفنية أهلته لقيادة سفينة الدراجات لتحقيق إنجازات عديدة، وجعلته ينال ثقة الاتحادات الآسيوية في الانتخابات ويفوز بمقعد الرئاسة للاتحاد الآسيوي محققاً إنجازاً إدارياً مشرفاً ويكون فخراً لشباب الإمارات.