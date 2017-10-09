محمد بن راشد: الإمارات تحافظ على مكانتها في ريادة الأعمال والتعليم والثقافة والتكنولوجيا

دبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات تحافظ على مكانتها في ريادة المال والأعمال والتعليم والثقافة والتكنولوجيا، إضافة إلى ريادتها في الأعمال والمشاريع الإنسانية والتي تصب جميعها في هدف واحد هو إسعاد الناس وتوفير أسهل وأطيب مقومات الحياة العصرية الرغيدة، وهو هدف سام، تحرص قيادة دولة الإمارات على الوصول إليه ضمن استراتيجيتها ورؤيتها لاستشراف المستقبل، وصولاً إلى العالمية في الإبداع والتسامح والتطور بجميع أشكاله ومجالاته.

جاء ذلك، خلال زيارة سموه معرض جيتكس 2017 الذي انطلق أمس في مركز دبي التجاري العالمي، والتي رافقه خلالها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

وجال سموه على منصات كبريات الشركات العالمية المتخصصة في قطاع المعلوماتية وتقنياتها، واطلع سموه من القائمين على أجنحة هذه الشركات - التي تسجل حضورا سنويا لافتا في المعرض وعلى مدى 37 عاما - على آخر مبتكراتها وجديدها في مجال الأجهزة الذكية «سوفت وير وهارد وير».

وأثناء جولة سموه - التي رافقه فيها خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، واللواء طلال حميد بالهول الفلاسي، وهلال سعيد المري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي - توقف سموه عند جناح شركة مايكروسوفت العالمية، واستمع من مسؤوليها إلى شرح حول آخر ما توصلت إليه الشركة من إبداع في قطاع التكنولوجيا الذكية.