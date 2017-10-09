راشد الظاهري يخوض تحدي لومان

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد البطل الإماراتي الموهوب راشد الظاهري، لأصعب اختبار له حتى الآن، حيث يتوجه إلى حلبة لومان الفرنسية نهاية هذا الأسبوع للمشاركة في نهائي بطولة IAME 2017 الدولية للسيارات، والجدير ذكره أن الظاهري هو بطل النسخة الإماراتية من هذه البطولة عن فئة الميني إكس 30 والتي أحرزها في وقت سابق من هذا العام.

ويتنافس راشد الظاهري الأصغر عمراً في فئة الميني مع بعض من أمهر السائقين في أوروبا ممثلاُ الإمارات، وتقام السباقات التأهيلية الدولية يومي الجمعة والسبت يليها نصف النهائي والنهائيات يوم الأحد المقبل، حيث سيتنافس في هذا السباق 460 سائقاً من أكثر من 50 بلداً يشاركون في جميع الفئات.

وفي هذا الإطار علق مدير فريق بيبي ريس ساندرو لوراندي قائلاً: «أظهر راشد نضجاً ومهارةً لا مثيل لهما على الرغم من أنه الأصغر سناً على الحلبة، ودون شك السباق سيضيف له الكثير من الخبرة، باعتباره واحداً من أصعب الاختبارات حتى الآن مع بعض من أفضل السائقين من جميع أنحاء أوروبا والعالم».

ويعتبر موسم الموهوب راشد الظاهري مثيراً ومميزاً حتى الآن، حيث شارك مع فريق ببيريس في إيطاليا حاصداً نجاحات عديدة في بطولات عدة، مثل بطولة (دبليو إس ك)، وبطولة كامبيوناتو إيتاليانو.