28 ديسمبر مهرجان ليوا الدولي

منطقة الظفرة (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، اعتمد نادي الغربية الرياضي خطته وأجندة موسمه الجديد 2017-2018 للبطولات الرياضية والأنشطة، بالإضافة إلى مواعيد المهرجانات والتحديات الرياضية المختلفة للنادي طيلة موسمه الرياضي.

واعتمد النادي خطة إقامة مهرجان ليوا الرياضي- تل مرعب، وهو أحد أهم المهرجانات الرياضية في المنطقة، لكي يقام ابتداء من تاريخ 28 ديسمبر وحتى 5 يناير، بالإضافة إلى اعتماد مختلف التواريخ لبقية البطولات والأنشطة التي تبدأ من نوفمبر المقبل وتستمر حتى مايو، وسط العديد والكثير من الرياضات والبطولات التي يشرف النادي على تنظيمها أو يتعاون مع بقية الأندية والجهات في تنظيمها وإعدادها.

وتكون ضربة البداية للنادي بسباقات الخيول العربية في جولتها الأولى نوفمبر المقبل، ثم الانتقال إلى مهرجان عيد الاتحاد في الأول والثاني من ديسمبر، ويشمل الحدث بطولات الاستعراض الحر والاستعراض الرملي، قبل الإعداد والتجهيز من أجل مهرجان ليوا تل مرعب، والذي سيضم بطولات وأنشطة رياضية مختلفة وتحديات عالمية تجتذب أكثر من أربعين ألف حاضر ومشارك طيلة أيام المهرجان.

ومن المقرر أن يستمر موسم النادي لاحقاً ليشمل مسيرة ليوا الصحراوية، وأيضاً سباقات الخيول العربية في شهري فبراير ومارس قبل الانتقال إلى مهرجان الظفرة البحري في أبريل، بالإضافة إلى إقامة إحدى جولات بطولة الإمارات للقوارب الخشبية السريعة الشواحيف في أبريل أيضاً.

ويقوم نادي الغربية خلال الفترة المقبلة بحملة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل التأكيد على أجندة النادي والأحداث الجديدة التي ستشملها خلال الموسم المقبل، بالإضافة إلى الخطة المرتقبة من أجل مهرجان تل مرعب.

وتوجه عبد الله القبيسي، رئيس مجلس إدارة نادي الغربية الرياضي، بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، مؤكداً أن دعم سموه وتوفيره كل ما يلزم لنجاح موسم النادي الرياضي هو أهم عناصر التفوق والانتشار الرياضي للنادي في كل منطقة الظفرة، وأكد القبيسي أهمية الأجندة الجديدة والمعتمدة للنادي طيلة الفترة المقبلة، وما تتضمنه من ألعاب متنوعة وتحديات مختلفة تلبي رغبة الشباب والشارع الرياضي سواء في منافسات السيارات بأنواعها، أو سباقات الخيول العربية، بالإضافة إلى تقديم المتعة والترفيه الرياضي لمنطقة الظفرة وإعطائهم فرصة الاستمتاع بالمنافسات الرياضية ومتابعتها عن كثب.

وكشف القبيسي عن أن تكرار تجربة مهرجان الاتحاد الرياضي تأتي بعد النجاح الكبير والذي شهدته النسخة الأولى الموسم الماضي، وقال: كانت تجربة الاستعراض على مدار يومين ناجحة جداً واجتذبت الكثير من الحضور والجمهور، بطولات مهرجان الاتحاد أثبتت أيضاً أن جمهور منطقة الظفرة متعطش للمنافسات الاستعراضية ويرغب في متابعتها دوماً، حيث كانت نسبة الحضور كبيرة جداً في مهرجان الاتحاد».

وأكد القبيسي على أن خطة مهرجان ليوا الرياضي- تل مرعب سيتم الإعلان عنها قريباً، وسوف تشمل بطولات وتحديات جديدة ضمن فئات المهرجان، بالإضافة إلى تحديد موعد كل بطولة على مدار أيام المهرجان، وقال: سيكون لدينا تحدٍ رياضي ونشاط يومي كما تعود الجمهور والمشاركين في مهرجان تل مرعب، وسيكون هناك إضافات جديدة ستساهم وبكل تأكيد في جذب أعداد كبيرة من المشاركين والمتسابقين في كل الفئات، تل مرعب هو أكبر تجمع رياضي شبابي على مستوى المنطقة ونرغب في أن يظهر في الصورة المعتادة والنجاح المعهود.