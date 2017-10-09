تسهيل إجراءات الكهرباء للمستثمرين في واحة الصجعة الصناعية

الشارقة (الاتحاد)

وقعت شركة الشارقة لإدارة الأصول الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه الشارقة «سيوا» مذكرة تفاهم لتقديم عدد من التسهيلات والامتيازات للمستثمرين في واحة الصجعة الصناعية، تتعلّق بتوفير خدمات الكهرباء والمياه والغاز تعزيزا لاستراتيجية التنمية والتطوير في إمارة الشارقة وتوفير بيئة متميزة للاستثمار الصناعي.

وتأتي الاتفاقية في إطار الشراكة بين الجهات الحكومية في الشارقة، للارتقاء بالبيئة الاستثمارية فيها، وزيادة قدراتها التنافسية، ولاسيما في القطاعات السريعة النمو، مثل الصناعة والتجارة والخدمات، بما يسهم في تعزيز قوة وتنوع الاقتصاد الوطني، من أجل تحقيق الازدهار لإمارة الشارقة ولاقتصاد الدولة.

وتتضمن واحة الصجعة الصناعية، أحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، 353 وحدة أراضي صناعية خفيفة وصناعية متوسطة ومتعددة الاستخدامات، تمتد على مساحة تقارب 14 مليون قدم مربعة، وهي متاحة للتملك الحر للمواطنين العرب، والإيجار طويل الأمد لمدة 100 عام (حق الانتفاع) للمستثمرين من الجنسيات الأخرى كافة.

ووقعت مذكرة التفاهم بين الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، ووليد الصايغ الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة لإدارة الأصول في مقر دائرة المالية المركزية بالشارقة، بحضور محمد بن عيسى، المدير التنفيذي في الشارقة لإدارة الأصول، وعبد العزيز فكري، مدير أول واحة الصجعة الصناعية، وعدد من مسؤولي الجانبين.

وتتضمن الاتفاقية التنسيق المشترك بين الطرفين لتسهيل إجراءات حصول المستثمرين، والمستأجرين، والمطور الرئيس لمشروع واحة الصجعة الصناعية، على خدمات الكهرباء، والمياه، والغاز، بما في ذلك التصاريح اللازمة، ودفع الفواتير، وبرنامج التمديدات، مع إعداد جدول زمني يبيّن المدة الزمنية المطلوبة لتوصيل الكهرباء إلى الأراضي في واحة الصجعة الصناعية.