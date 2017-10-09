فريق أبوظبي العالمي يتوج بذهبية رالي إسبانيا

سالو (الاتحاد)

احتفى فريق سيتروين توتال أبوظبي العالمي للراليات بانتصاره الثاني هذا الموسم مع تتويج السائق البريطاني كريس ميك وملاحه بول نيجل بذهبية رالي إسبانيا - الجولة 11 من بطولة العالم للراليات - على متن سيتروين سي 3 دبليو. آر. سي. فاز ميك بالمركز الأول بفارق 28 ثانية عن بطل العالم الحالي سيباستيان أوجييه. وتجدر الإشارة إلى أن اليوم الأخير تألف من ست مراحل دون وقفة صيانة، ما رفع من سقف التحدي.

وكان السائق البريطاني قد أنهى مراحل اليوم الأول الترابية محتلاً المركز الثالث ليتقدم في اليوم الثاني «مراحل اسفلتية»، ويتربع على صدارة الترتيب العام متابعاً تألقه في اليوم الأخير على الطرقات المعبدة محرزاً الفوز بخمس مراحل من أصل ست تألف منها اليوم الأخير، ليتم تتويجه في سالو الإسبانية بذهبية الرالي الكتالوني.

وقال كريس ميك: «لقد كان يوماً رائعاً بالفعل، نجحنا في تحقيق الهدف، أشكر ملاحي وجميع أعضاء فريق سيتروين توتال أبوظبي العالمي للراليات. السيارة أكثر من رائعة ما دفعني لتحقيق تلك الأزمنة المتميزة لأنني كنت أشعر بثقة كبيرة ومتعة في القيادة».

وأضاف: «ليس مهماً كم مرة تسقط على الأرض، ولكن الأهم كم مرة تنجح في العودة والوقوف بقوة وتحقيق الإنجازات. هذه النتيجة مهمة كثيراً، وتعطينا دفعة إيجابية قوية لتحقيق المزيد من الإنجازات المتميزة».