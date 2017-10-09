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ميك يحقق الفوز بـ 5 مراحل في اليوم الأخير

فريق أبوظبي العالمي يتوج بذهبية رالي إسبانيا
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تاريخ النشر: الإثنين 09 أكتوبر 2017

سالو (الاتحاد)

احتفى فريق سيتروين توتال أبوظبي العالمي للراليات بانتصاره الثاني هذا الموسم مع تتويج السائق البريطاني كريس ميك وملاحه بول نيجل بذهبية رالي إسبانيا - الجولة 11 من بطولة العالم للراليات - على متن سيتروين سي 3 دبليو. آر. سي. فاز ميك بالمركز الأول بفارق 28 ثانية عن بطل العالم الحالي سيباستيان أوجييه. وتجدر الإشارة إلى أن اليوم الأخير تألف من ست مراحل دون وقفة صيانة، ما رفع من سقف التحدي.

وكان السائق البريطاني قد أنهى مراحل اليوم الأول الترابية محتلاً المركز الثالث ليتقدم في اليوم الثاني «مراحل اسفلتية»، ويتربع على صدارة الترتيب العام متابعاً تألقه في اليوم الأخير على الطرقات المعبدة محرزاً الفوز بخمس مراحل من أصل ست تألف منها اليوم الأخير، ليتم تتويجه في سالو الإسبانية بذهبية الرالي الكتالوني.

وقال كريس ميك: «لقد كان يوماً رائعاً بالفعل، نجحنا في تحقيق الهدف، أشكر ملاحي وجميع أعضاء فريق سيتروين توتال أبوظبي العالمي للراليات. السيارة أكثر من رائعة ما دفعني لتحقيق تلك الأزمنة المتميزة لأنني كنت أشعر بثقة كبيرة ومتعة في القيادة».

وأضاف: «ليس مهماً كم مرة تسقط على الأرض، ولكن الأهم كم مرة تنجح في العودة والوقوف بقوة وتحقيق الإنجازات. هذه النتيجة مهمة كثيراً، وتعطينا دفعة إيجابية قوية لتحقيق المزيد من الإنجازات المتميزة».

من جهته، أعرب الشيخ خالد بن فيصل القاسمي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي للسباقات عن سعادته وفخره بالإنجاز قائلاً: «تأدية رائعة من جميع أعضاء الفريق تمت ترجمتها إلى فوز كبير ومستحق. السيارة تتطور كما نريد، وهو أمر لمسناه على أرض الواقع في رالي إسبانيا والأزمنة كانت خير دليل على ذلك. فوز كريس ميك بهذا الرالي له وزنه وأبعاده الإيجابية لنا جميعاً في الفريق وأنا سعيد جداً بالتأدية الممتازة التي أظهرها ميك وملاحه بول نيجل طوال مراحل الرالي، وأهدي الفوز لوطننا الحبيب وعاصمتنا الغالية أبوظبي ولقيادتنا الرشيدة». ... المزيد
     
 

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