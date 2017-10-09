افتتاح معرض سيدات الأعمال في مدينة زايد

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الفخري لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، افتتح صباح أمس المعرض السنوي الخاص بسيدات ورائدات الأعمال والمبدعات المواطنات في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، الذي ينظمه مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ضمن فعاليات حملة التوعية الثالثة لريادة الأعمال. وشهد الافتتاح سلطان سالم المنصوري المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي ببلدية منطقة الظفرة، وحمد حسن العوضي نائب أمين الصندوق وعضو مجلس الإدارة بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وشفيقة العامري مديرة مجلس سيدات أعمال أبوظبي.وعقب الافتتاح قام الحضور بجولة في أقسام وأجنحة المعرض الذي ضم 83 جناحاً لسيدات ورائدات الأعمال والمبدعات في عدد من الأنشطة المختلفة التي تتضمن تجارة العطور والعود، والبخور والطِّيب ولوازمها، ومستحضرات ومستلزمات التجميل ونقش الحناء، بجانب جناح قصة قلم والذي يبدع في أعمال الخط والرسم، بالإضافة إلى المعارض الأخرى التي تتضمن خياطة الملابس النسائية، وتجميل السيدات، وتصميم الديكور وخدمات الأفراح، والتدريب على فن التجميل والماكياج، وتجارة الشيل والعبايات، بجانب جناح للتعليم بالألعاب وركن خاص للأطفال.

من جانبه، أكد حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن دعم سيدات ومبدعات الأعمال المواطنين يأتي ضمن سياسة وأهداف غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وسيدات أعمال أبوظبي لتشجيع العمل في القطاع الخاص وهي سياسة عليا لتمكين المواطن في القطاع الخاص وتشجيعه على المشاركة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وبين أن هناك 8 معارض تقام على مدى العام وأن الهدف من تلك المعارض ليس مجرد هدف ربحي فقط بل هناك أبعاد أخرى.

وأكدت شفيقة العامري مديرة مجلس سيدات أعمال أبوظبي، أن معرض سيدات الأعمال المقام في مدينة زايد يضم أكثر من 83 عارضة وعددا من المتطوعات و10 تاجرات صغيرات وعددا من طالبات الثانوية العامة تم استقطابهن، موضحه أن المعرض الحالي يختلف عن العام الماضي حيث ارتفع عدد المشاركات من 55 سيدة ورائدة أعمال ومبدعة إلى 83 بعد إضافة تاجر صغير وأصحاب الهمم ودار زايد العليا للرعاية الإنسانية وركن المطاعم وجناح للأطفال يضم تعليما بالألعاب، حيث يستفيد الطفل ويعطي مساحة للأم للتسوق بحرية دون خوف على الأطفال.