فاطمة بنت مبارك: الإمارات واليابان تهدفان إلى دعم وتمكين المرأة اقتصادياً

أبوظبي (وام)

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال الإمارات ومجلس سيدات أعمال أبوظبي «أم الإمارات»، أمس في قصر روضة الريف، وفداً من سيدات الأعمال اليابانيات والإماراتيات، ضمن مشاركتهن في «ملتقى حوار سيدات أعمال الإمارات واليابان» الذي أقيم تحت رعاية سموها في أبوظبي.

وتم خلال اللقاء، استعراض نتائج الاجتماع الذي عقد بين سيدات الأعمال الإماراتيات وسيدات الأعمال اليابانيات والمحاور التي تمت مناقشتها وتطلعات كلا الطرفين من أجل تعزيز العمل المشترك بينهما، إضافة إلى تناول الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية في مجال الاستثمار والعمل التجاري.

وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حرص الحكومة الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعم المرأة، وإيمانهم بأنها شريك أساسي في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها الدولة في المجالات كافة، وأن مشاركتها في المجال الاقتصادي على وجه الخصوص قد حظيت بالدعم والتشجيع مع توفير الفرص والتسهيلات كافة التي من شأنها توفير البيئة الملائمة لانخراط النساء في العمل في القطاع الخاص.

وثمنت سموها جهود حكومة اليابان بقيادة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي الرامية إلى تعزيز دور المرأة اليابانية، وتوسيع مشاركتها في مجال الاستثمار وريادة الأعمال، مما من شأنه الارتقاء بالاقتصاد الياباني.