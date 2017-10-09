المغرب تحتفظ بكأس «عربية الرجبي»

العوضي النمر (عمان)

حقق المنتخب المغربي «الهاتريك» الثالث على التوالي بالفوز بلقب البطولة العربية الثالثة للرجبي، بعد أن تفوق على منتخب مصر في المباراة النهائية بنتيجة 17 دون مقابل، في لقاء قوي تميز بالإثارة وأقيم على ملعب جامعة البترا في العاصمة الأردنية الهاشمية، وقام قيس الظالعي رئيس الاتحاد العربي بتتويج البطل بالكأس والميداليات الذهبية، وحقق المنتخب الأردني مفاجأة بنيله المركز الثالث والميداليات البرونزية، بعد أن تغلب على منتخبنا الوطني بنتيجة 14 دون مقابل.

وفي اليوم الأخير تغلب المنتخب الليبي على نظيره الفلسطيني بنتيجة 45 دون مقابل، وفاز لبنان على العراق بنتيجة 50 مقابل 5، ومصر على الأردني بنتيجة 31 دون مقابل، والمغرب علي منتخبنا الوطني بنتيجة 32 دون مقابل، وفي مباريات تحديد المراكز من الأول إلى الرابع، حقق المنتخب الأردني الفوز على منتخبنا بنتيجة 14 دون مقابل، في مباراة شهدت أخطاء تحكمية بالجملة، بعد أن ألغى الحكم 2 «تراي» لمنتخبنا رغم احتساب المساعد للعبتين، وهو خطأ فني من الحكم، ولو احتسبت اللعبتين لحقق منتخبنا التعادل على الأقل خلال الدقائق الأخيرة من زمن المباراة، واحتج لاعبونا ولكن من دون جدوى.

ووجه محمد شاكر أمين عام الاتحاد العربي مشرف منتخبنا الشكر إلى الاتحاد الأردني على نجاحه في تنظيم ثالث بطولة عربية، ومساعيه لإظهار الجانب المشرق للعبة من خلال وجود 8 منتخبات للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وقال: البطولة حققت نجاحا على الصعيدين الفني والتنظيمي، حيث جاءت مستويات المنتخبات طيبة خاصة المغربي الذي ضم لاعبين على مستوى عال من الخبرة والمهارة والانضباط التكتيكي، وقال إننا كسبنا احتكاكا قويا ومجوعة من اللاعبين الواعدين الشباب الذين سيكون لهم مستقبل باهر خلال السنوات المقبلة، وقال لولا الأخطاء التحكمية لحققنا المركز الثالث عن استحقاق.