«المهام الخاصة» في شرطة أبوظبي تحرز درع «القائد العام» لألعاب القوى

أبوظبي (الاتحاد)

توّج فريق قطاع المهام الخاصة بشرطة أبوظبي بالمركز الأول في المجموع العام لبطولة ألعاب القوى، التي أقيمت بكلية الشرطة في أبوظبي، برعاية معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبوظبي، ضمن بطولات درع «القائد العام» للألعاب الرياضية للموسم الرياضي 2017 - 2018، وحقق فريق «قطاع الأمن الجنائي» المركز الثاني، وحصل فريق «قطاع الموارد البشرية» على المركز الثالث، بعد منافسة قوية بين مختلف القطاعات الشرطية.

وأوضح العميد خليفة بطي الشامسي، نائب مدير قطاع المالية والخدمات، رئيس اللجنة العليا الرياضية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، أن ألعاب القوى تعتبر الرياضة الأولى التي تعزز من رفع مستوى اللياقة البدنية ومن الرياضات المحببة لمنتسبي الشرطة، مشيراً إلى أنها شهدت مشاركة واسعة من مختلف القطاعات الشرطية.

وأشار إلى أن البطولة التي نظمها مركز التربية الرياضية الشرطية، اشتملت على 10 بطولات، وهي: سباق العدو 100، و200، و400، و800، و1500، و5000 متر عدو، ورمي الرمح، والوثب الطويل، وسباق التتابع (4x100)، وسباق التتابع المتنوع (100,200,300,400)، ونظم البطولة مركز التربية الرياضية الشرطية، بالتعاون مع اللجنة العليا الرياضية في شرطة أبوظبي.

حضر تتويج الفرق الفائزة العقيد الدكتور، جاسم العنتلي، مساعد المدير العام لشؤون الطلبة والتدريب في كلية الشرطة، والعقيد محمد المهيري مدير مركز التربية الرياضية الشرطية بشرطة أبوظبي، والعقيد محمد حبوش مدير إدارة الأنظمة الأمنية، والمقدم عبدالله الحميدي مدير مركز التدريب الرياضي في كلية الشرطة.