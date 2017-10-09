حمادي يكسب تحدي بروتوكول بوذيب

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت مساء امس فعاليات الدورة الثانية من سباق غابة الأرز للقدرة والتحمل بالأطلس المتوسط في سيدي مكيلد بإقليم إفران المغربي والذي نظمته جمعية معرض الفرس للجديدة بالتعاون مع قرية «بوذيب» العالمية للقدرة تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، وبدعم سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، وجرى السباق وفق قوانين بروتوكول بوذيب لركوب القدرة. وثمن اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية جهود سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان وقال: هذه الاحتفالية الكبيرة تؤكد عمق رؤية سموه وحرصه على استمرار مثل هذه السباقات والعودة بها إلى جذورها، مؤكدا أن الرعاية الملكية المغربية للسباق تعبر عن مدى أهميته واهتمام المغرب بهذه الرياضة الأصيلة ومن شأنه تعزيز رياضة الفروسية».

وقال سنان المهيري المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات بنادي تراث الإمارات:«السباق جاء بتوجيهات من سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ويأتي كثمرة تعاون بين قرية بوذيب العالمية للقدرة والتحمل ومعرض الجديدة للفروسية، كما أن اختيار مكان تنظيم البطولة في غابات الأرز المتوسطية جاء بعناية وذلك لما تحمله من خصوصية ومسارات تتماشى مع آليات وقوانين بوذيب».

وفي ختام السباق توج اللواء أحمد ناصر الريسي وسنان المهيري الفائزين، بحضور محمد زهير كاتب عام عمالة إقليم افران والدكتور الحبيب مرزاق مندوب معرض الفرس وكاتب عام الجامعة الملكية المغربية للفروسية. وأسفرت نتائج سباق 80 كلم وفق برتكوك بوذيب عن فوز الفارس حمادي إسماعيل على صهوة الجواد أرابييفي بالمركز الأول، وحل ثانيا الفارس بوحوت حَميد على صهوة الجواد تيسير، وثالثا الفارس بن سعيد علي على صهوة الجواد روز دي فون.

أما في سباق مسافة 80 كلم وفق قوانين الاتحاد الدولي للفروسية فقد حل بالمركز الأول الفارس بوحوت حَميد على صهوة الجواد تيسير، فيما حل ثانيا الفارس بن سعيد علي على صهوة، وحل ثالثا احمادي إسماعيل. أما في سباق الركوب لمسافة 40 كلم فقد جاءت بالمركز الأول الفارسة لحرش يسرى وحل ثانيا أيور يوسف فيما حصل مُمجد بدر على المركز الثالث.

وفي سباق ركوب القدرة لمسافة 60 كلم فقد فازت بوكري رشيد بالمركز الأول، فيما كان المركز الثاني من نصيب أوبايشو إسماعيل، وحل ثالثا السمحي نورة.