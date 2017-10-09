الرحماني: ثقة الإمارات قادتني إلى رئاسة «إفهار»

محمد حسن (دبي)

أقام فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، نائب رئيس اللجنة المنظمة، المشرف العام للسباقات بمضمار العين، ومدير الإمارات لمزاد الخيل، حفل عشاء في قلعة الرمال مقر مزادات الخيل في دبي، بمناسبة انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة «إفهار»، الأسبوع الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، وشهدت الانتخابات تفوقاً كاسحاً لمرشح الإمارات للدورة الانتخابية الجديدة التي تمتد لأربعة أعوام بحصوله على 21 صوتاً.

حضر الحفل حشد من المربين والملاك والمدربين والفرسان، ولفيف من المهتمين بصناعة الخيول العربية الأصيلة، تقدمهم الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، الذي هنأ الرحماني على هذا الإنجار، وتفوقه وفوزه في الانتخابات، كما حضرت الحفل لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا» مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي «إفهار»، التي أكدت بأنه يوم فرحة باجتماع المهتمين بصناعة الخيل تحت علم الإمارات.

وتقدم فيصل الرحماني بالشكر لكل من حضر دعوة العشاء، مؤكداً أن فوزه برئاسة الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة يبين مكانة الإمارات ومحبة العالم لها ولقيادتها من خلال الإجماع الكامل الذي حصلت عليه في الجمعية العمومية من قبل الناخبين.

وأضاف: لا أنسب الفوز لنفسي لأنني جئت لرئاسة الاتحاد من لا مكان، حيث لم أكن عضواً أو نائب رئيس، والفضل يعود لسمعة الإمارات القوية في رياضة الفروسية، وأنسب الفوز لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الداعم الكبير لهذه الرياضة، ولمهرجان سموه العالمي، ولم يحدث منذ تأسس الاتحاد فوز أحد بالإجماع الكامل.

وتابع: عندما طرحنا برنامجنا لم نتحدث عن المال، بل تحدثنا عن الإدارة والتطوير وأننا بصدد إرسال رسالة صحيحة وصادقة، وهذا خلق الإجماع على فوز الإمارات بالكرسي الرئيسي في الاتحاد، كما أن هذا دليل على ثقة العالم بالإمارات وقدرتها على دفع عجلة التطور في كل المجالات، وبالأخص مجال رياضة الفروسية.

وأكمل: الإمارات بينت في آخر أربع سنوات بأن هناك تغيرات كبيرة في مجال الفروسية من خلال تنشيط السباقات والفعاليات، والآن في كل مكان في العالم تجد سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ومهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد تتصدر المشهد من خلال العمل الضخم الذي يحدث فيها، والذي ساهم بشكل فعال في خلق مكانة عالمية للخيول العربية الأصيلة على مستوى العالم.

وأكد الرحماني أنه لا توجد أجندة لديهم ضد أي شخص، مشيراً إلى أن كل شيء سيكون على الطاولة، وقال: نحن نعمل لمصلحة الرياضة، وسنعمل على إقصاء كل شي كان يعرقل سير انتقال الخيول وتسجيلها وانسيابية السباقات وتعاون المحاجر والجوازات ومكاتب التسجيل، وضعف بعض الدول في آلية إعطاء المعلومات وتسجيل البيانات، وأنا أكملت كل الأجندة، والأسبوع المقبل سأتشاور مع المكتب التنفيذي، وسأعلن عن ذلك من خلال الاجتماع الأول الذي سيكون في أبوظبي قبل انطلاق سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بيومين.