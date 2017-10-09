عبدالله بن زايد يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع طوكيو

أبوظبي (وام)

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي هيروشيغي سيكو وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني.

وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي - بحث العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات واليابان، وسبل تعزيزها وتطويرها في مجالات عدة، منها السياسية والاستثمارية والاقتصادية والتجارية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الراهنة في المنطقة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني للدولة.

وأكد سموه العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات واليابان، وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، مشيداً سموه بمستوى العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه، أكد معالي هيروشيغي سيكو عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات واليابان، مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي. حضر اللقاء، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ومحمد شرف الهاشمي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية.