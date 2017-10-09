«بينك بولو» يدشن موسم البولو في غنتوت 3 نوفمبر

غنتوت (الاتحاد)
اعتمد سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برنامج نشاط النادي الرياضي والخيري لموسم 2017 - 2018 الذي يتضمن 9 فعاليات رياضية ومجتمعية محلية، ليواصل رسالته والنجاحات التي تحققت في المواسم الماضية، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان.
ويكشف النادي عن برنامجه الجديد خلال مؤتمره الصحفي يعقده الاثنين 30 أكتوبر الحالي في فندق جنة برج السراب في أبوظبي، وستكون انطلاقة الموسم بـ «بطولة بينك بولو»، التي تقام ظهر يوم الجمعة 3 نوفمبر المقبل.
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وتتجدد الإثارة في النسخة الـ18 من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو خلال الفترة من 5 إلى 19 يناير، في احتفالية كبيرة، والتي يحمل لقبها فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم الذي نجح في تحقيق الفوز على فريق ديزرت بالم، وشهدت مشاركة 10 فرق من الإمارات والسعودية بعدما تم ترفيع البطولة لمستوى «18 هاند كاب» وهو ما لم يتحقق في جميع البطولات الماضية مما ساهم في ارتفاع مستوى الإثارة والتحدي.
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وينظم النادي في الثاني من مارس 2018، مهرجان مركز المستقبل ويخصص ريعه لدعم مرضى التوحد بالدولة، وتعقد اللجنة المنظمة للمهرجان يوم 27 فبراير مؤتمرها لشرح برنامج المهرجان، وسيكون ختام برنامج النادي 24 مارس استضافة مهرجان يوم البولو البريطاني لعام 2017/ 2018 الذي درج النادي على استضافته، ضمن أكثر من عشر دول في العالم تنظم هذا المهرجان، وتمثل الإمارات واحدة من المحطات المهمة التي تستضيف المهرجان الجماهيري الاحتفالي بمنطقة الشرق الأوسط.