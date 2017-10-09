«بينك بولو» يدشن موسم البولو في غنتوت 3 نوفمبر

غنتوت (الاتحاد)

اعتمد سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برنامج نشاط النادي الرياضي والخيري لموسم 2017 - 2018 الذي يتضمن 9 فعاليات رياضية ومجتمعية محلية، ليواصل رسالته والنجاحات التي تحققت في المواسم الماضية، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان.

ويكشف النادي عن برنامجه الجديد خلال مؤتمره الصحفي يعقده الاثنين 30 أكتوبر الحالي في فندق جنة برج السراب في أبوظبي، وستكون انطلاقة الموسم بـ «بطولة بينك بولو»، التي تقام ظهر يوم الجمعة 3 نوفمبر المقبل.

يتضمن برنامج النادي السنوي إقامة بطولة كأس اليوم الوطني الـ 46، وأعد لها النادي برنامجاً خاصاً، بناءً على توجيهات سمو رئيس النادي، وبمشاركة المواطنين والمقيمين عشاق رياضة البولو، والتي تتجدد في موسمها الثامن عشر 24 نوفمبر المقبل. كما ينظم النادي 8 ديسمبر، المهرجان الخيري على كأس هيئة الهلال الأحمر، والتي تمثل إحدى المباريات التحضيرية للموسم الرياضي الجديد للبولو بجانب أهدافها الإنسانية النبيلة ويقام مؤتمر المهرجان في الخامس من ديسمبر ويتزامن مؤتمر بطولة الهلال الأحمر مع الإعلان عن إقامة بطولة الإمارات المفتوحة السنوية الثامنة عشرة خلال الفترة من 10 وحتى 22 ديسمبر القادم.

وتتجدد الإثارة في النسخة الـ18 من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو خلال الفترة من 5 إلى 19 يناير، في احتفالية كبيرة، والتي يحمل لقبها فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم الذي نجح في تحقيق الفوز على فريق ديزرت بالم، وشهدت مشاركة 10 فرق من الإمارات والسعودية بعدما تم ترفيع البطولة لمستوى «18 هاند كاب» وهو ما لم يتحقق في جميع البطولات الماضية مما ساهم في ارتفاع مستوى الإثارة والتحدي.

ويتواصل برنامج نادي غنتوت للبولو بإقامة مهرجان يوم الأمل للبولو 9 فبراير، ضمن مبادرة (عام زايد 2018 ) التي أعلنها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ويعود ريعها لدعم مركز العين لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وسيتم الكشف عنه في مؤتمر يعقد 6 فبراير 2018 بقاعة المؤتمرات بالملعب الرئيسي في غنتوت، ويشارك نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو في احتفالات البلاد باليوم الرياضي الوطني المقرر في 16 فبراير تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي، وفقاً لبرنامج المجلس الذي سيتحدد زمان ومكان الاحتفال.

وينظم النادي في الثاني من مارس 2018، مهرجان مركز المستقبل ويخصص ريعه لدعم مرضى التوحد بالدولة، وتعقد اللجنة المنظمة للمهرجان يوم 27 فبراير مؤتمرها لشرح برنامج المهرجان، وسيكون ختام برنامج النادي 24 مارس استضافة مهرجان يوم البولو البريطاني لعام 2017/‏‏‏ 2018 الذي درج النادي على استضافته، ضمن أكثر من عشر دول في العالم تنظم هذا المهرجان، وتمثل الإمارات واحدة من المحطات المهمة التي تستضيف المهرجان الجماهيري الاحتفالي بمنطقة الشرق الأوسط.