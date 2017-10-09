«دولية العين لناشئي الجو جيتسو» تنطلق الجمعة

العين (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجو جيتسو اكتمال استعداداته لانطلاق منافسات بطولة العين الدولية تحت 18، يومي الجمعة والسبت المقبلين في جامعة الإمارات بالعين، وبمشاركة لاعبين ولاعبات من الجنسيات كافة، وسيتم تخصيص اليوم الأول للفتيات، بينما سيتم تخصيص اليوم الثاني لمنافسات الفتيان.

وتندرج «بطولة العين الدولية تحت 18» ضمن أجندة الموسم الرياضي لاتحاد الجو جيتسو 2017 - 2018 وتصنيفه العالمي، الذي يسعى جاهداً لترسيخ هذه الرياضة المتميزة لدى جميع فئات المجتمع، وأغلق أمس باب التسجيل للمشاركة الذي فتح يونيو الماضي. وحققت البطولة التي ستقام خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، ارتفاعاً ملموساً في نسب المشاركة إثر استقطابها العديد من الأندية الرياضية، من بينها، الجزيرة، والعين، والوحدة، وعجمان، والإمارات. ومن بين اللاعبين المشاركين في البطولة، اللاعب خليفة الكعبي، واللاعب عمر الفضلي، واللاعب حامد الهنائي، واللاعب خالد الشحي وغيرهم، كما ستشهد البطولة مشاركة قوية من الفتيات، حيث تنضم كل من اللاعبة بشاير المطروشي، واللاعبة ريم الهاشمي واللاعبة موزة الشامسي، واللاعبة بلقيس عبدالكريم، واللاعبة شما الكلباني، وغيرهم من أبطال منتخبنا. وتأتي «بطولة العين» لتؤكد التزام الإمارات بتنظيم واستضافة أفضل البطولات العالمية المتخصصة، لتثبت مدى تأصل هذه الرياضة في الدولة باعتبارها عاصمة للجو جيتسو. ولتسلط الضوء على مكانة إمارة العين كمركزٍ واعد لهذه الرياضة ووفق أعلى المستويات العالمية، عبر استضافتها للعديد من الرياضيين الأطفال والأشبال والناشئين الذين يتمتعون بقدر عالٍ من المهارة في رياضة الجو جيتسو.

وفي هذا السياق، أكد فهد علي الشامسي عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للاتحاد أمين عام الاتحاد الآسيوي: «البطولة تأتي في سياق أجندة الموسم الحالي الذي يتضمن مسابقات عديدة، تسعى جميعها لاكتشاف المواهب في سن مبكرة وصقلها عبر البرامج التدريبية والبطولات المتعددة، كما تدعم توجهات الاتحاد الرامية إلى توفير بيئة تنافسية نسعى من خلالها إلى تحقيق التميز الرياضي على المستويين المحلي والعالمي». وأضاف: «عاماً تلو الآخر، نشهد ارتفاعاً في أعدادا اللاعبين والمهتمين بمتابعة لعبة الجو جيتسو والمشاركة فيها، وأتقدم بالشكر للمنظمين في جامعة الإمارات على التسهيلات والدعم المقدم من طرفهم، ويسعدنا أن نستمر على هذا النهج في نشر رياضة الجو جيتسو وجعلها ثقافة سائدة في المجتمع الإماراتي». وتحظى نسخة 2017 بدعم من شركة مبادلة للاستثمار، وقنوات أبوظبي الرياضية، و«الاتحاد للطيران»، ووزارة الداخلية، وبنك أبوظبي الإسلامي، وشركة أدنوك الوطنية، وبالمز سبورتس، شركة الإمارات العالمية للألومنيوم، ومجلس أبوظبي الرياضي، وآفاق للتمويل الإسلامي، ولوزان للأزياء، وآل خاجة القابضة، ودياموند سووردز، ومجموعة الصقر المتحدة، والتي تهدف جميعها إلى زيادة الوعي والاهتمام المحلي والعالمي بهذه الرياضة، بما يضمن إطلاع الجماهير على كافة التطورات والمستجدات والنتائج. ويستعد اتحاد الجو جيتسو لإطلاق بطولة العين الدولية للمحترفين يومي 20 و21 من الشهر ذاته. وفي شهر نوفمبر، تتضمن أجندة الفعاليات 4 بطولات، حيث تقام الجولة الثانية من بطولة «أم الإمارات» في الثالث من نوفمبر، وفي اليوم التالي الموافق الرابع من نوفمبر سوف تقام الجولة الثانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للأندية، فيما تقام بطولة الشهيد يومي 24 و25. وفي شهر ديسمبر، سوف تقام بطولة دبي الدولية يومي الثامن والتاسع، والجولة الثالثة من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة يوم 23.