العواني: انعكاس لنهج الإمارات في دعم مسيرة «أصحاب الهمم»

أبوظبي (الاتحاد)

توجه عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تثميناً لدعمهم السخي واهتمامهم المباشر بتنمية القطاع الرياضي والارتقاء به لطليعة الدول العالمية.

وأشاد العواني برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ودوره الداعم وتوجيهاته السامية التي قادت لتحويل الأولمبياد الخاص إلى منظمة مستقلة تُعنى بشكل مباشر بشؤون واحتياجات رياضيي الأولمبياد الخاص، سواء من مواطنين ومقيمين، الأمر الذي يعكس حجم الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بقيادتها الرشيدة، والنهج الإنساني الذي تسير عليه في تقديم الرعاية وتسخير الإمكانيات والقدرات وكل أنواع الدعم لعموم أفراد المجتمع بمن فيهم أصحاب الهمم.

وقال: الخطوة المهمة تعكس التنوع في المبادرات لتمكين الشباب لرفد الوطن بنجاحات جديدة ومهمة، كما ستقود رياضيي الأولمبياد الخاص الإماراتي لتحقيق التفوق والتميز بكل المحافل الرياضية، وفي مقدمتها دورة الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019».

وأضاف: نفخر ونثمن ترؤس سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان الرئيس الفخري للمنظمة بهيكلتها الجديدة، واهتمامها الكبير برعاية ودعم مسيرة أصحاب الهمم، متمنياً التوفيق والنجاح لمجلس إداراتها برئاسة معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، مؤكداً أن الإمارات حريصة دائماً على تقديم المبادرات الإيجابية والخطط النموذجية والتجارب الاستثنائية لتحقيق التميز والريادة بكل القطاعات، مبيناً أن تحول الأولمبياد الخاص إلى منظمة مستقلة جاء لدعم طموحات رياضيي أصحاب الهمم بخطط وخبرات ومسيرة جديدة تتوافر فيها كل أنواع وأشكال الرعاية والاهتمام لتحفيزهم ودعم تطلعاتهم بصفة أكبر، منوهاً إلى أن الهيكلة الجديدة للمنظمة المستقلة ستحفز رياضيي أصحاب الهمم لمضاعفة غلة الإنجازات ودعم مسيرة التنمية بمزيد من النجاحات الباهرة، وستحقق الإضافة الكبيرة لهذا القطاع المهم.