السنغال تنتزع صدارة «الرابعة»

جوهانسبرج (د ب أ)

انتزع منتخب السنغال فوزا صعبا أمام مضيفه منتخب كاب فيردي (الرأس الأخضر) 2/ صفر خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، والتي شهدت أيضا فوز منتخب جنوب أفريقيا على ضيفه منتخب بوركينا فاسو 3/1.

وسجل هدفي المنتخب السنغالي ديافرا ساخو في الدقيقة 83 والشيخ ندوي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع. ورفع المنتخب السنغالي رصيده إلى ثماني نقاط في صدارة الترتيب، بينما توقف رصيد منتخب كاب فيردي عند ست نقاط في المركز الثالث. وفي المباراة الثانية، جدد منتخب جنوب أفريقيا آماله في التأهل لنهائيات كأس العالم بتغلبه على ضيفه منتخب بوركينا فاسو 3/1.

وسجل أهداف منتخب جنوب أفريقيا بيرسي تاو بعد ثوان من بداية المباراة وثيميا زواني في الدقيقة 34 وسيبوسيسو فيلاكازي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، فيما سجل هدف بوركينا فاسو آلان تراوري في الدقيقة 87.

واضطر منتخب جنوب أفريقيا للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 67 بعد طرد بونجاني زونجوا.

ورفع منتخب جنوب أفريقيا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع الأخير بالمجموعة، فيما توقف رصيد منتخب بوركينا فاسو عند ست نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام كاب فيردي.