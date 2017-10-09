نيجيريا تحجز البطاقة 11

أبوجا (وكالات)

تأهل المنتخب النيجيري إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا بتغلبه على منتخب زامبيا 1/ صفر خلال المباراة التي جمعتهما في المرحلة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

ويدين المنتخب النيجيري بالفضل في هذا الفوز للاعبه أليكس إيوبي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74. ورفع المنتخب النيجيري رصيده إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة ليتأهل رسميا للمونديال، فيما تجمد رصيد المنتخب الزامبي عند سبع نقاط في المركز الثاني.

وتأهل المنتخب النيجيري للنهائيات ليصبح أول منتخب أفريقي يتأهل للمونديال والمنتخب الحادي عشر الذي يتأهل عبر التصفيات والثاني عشر الذي يضمن مقعده في النهائيات، نظرا لتأهل المنتخب الروسي المضيف دون خوض التصفيات.

واصلت الجزائر نتائجها المخيبة في تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا، فخسرت 2-صفر في الكاميرون ليستمر غيابها عن الانتصارات في المجموعة الثانية بالتصفيات الأفريقية.