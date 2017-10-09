«أسود الأطلس» تفترس الجابون بـ «ثلاثية بوطيب»

الدار البيضاء (رويترز)
أحرز المهاجم خالد بوطيب ثلاثة أهداف ليقود المغرب لفوز ساحق 3-صفر على الجابون في الدار البيضاء، ويضع بلاده في موقف جيد من أجل التأهل لكأس العالم 2018. ووضع بوطيب المنتخب المغربي في المقدمة في الدقيقة 38 بضربة رأس، إثر تمريرة عرضية من نور الدين أمرابط من اليمين قبل أن ينتقل لاعب واتفورد للجناح الأيسر. وفي ظل مساندته بأكثر من 45 ألف مشجع باستاد محمد الخامس، أضاف بوطيب الذي يلعب في الدوري التركي الهدف الثاني بعد عشر دقائق من الشوط الثاني، بعد عمل جيد في الجهة اليسرى وسط هيمنة من «أسود الأطلس».
واستفاد بوطيب من خطأ دفاعي في الدقيقة 71، ليكمل ثلاثيته بتسديدة بالقدم اليسرى في الزاوية العليا.
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وأضاف «على مدار خمس مباريات لم تستقبل شباكنا أي هدف، وهنا أشيد بجميع اللاعبين الذين كانوا في المستوى، بعد أن حرمنا منتخب الجابون من الهجمات المرتدات السريعة التي تشكل سلاحه القوي». وسيكون المغرب بحاجة لنقطة واحدة أمام كوت ديفوار، ليضمن العودة لكأس العالم لأول مرة منذ مشاركته الأخيرة في 1998.
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وخرجت الجابون من المنافسة على التأهل، إذ تحتل المركز الثالث برصيد خمس نقاط مقابل ثلاث لمالي التي تعادلت من دون أهداف مع ساحل العاج أمس الأول الجمعة في باماكو.