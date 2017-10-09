«أسود الأطلس» تفترس الجابون بـ «ثلاثية بوطيب»

الدار البيضاء (رويترز)

أحرز المهاجم خالد بوطيب ثلاثة أهداف ليقود المغرب لفوز ساحق 3-صفر على الجابون في الدار البيضاء، ويضع بلاده في موقف جيد من أجل التأهل لكأس العالم 2018. ووضع بوطيب المنتخب المغربي في المقدمة في الدقيقة 38 بضربة رأس، إثر تمريرة عرضية من نور الدين أمرابط من اليمين قبل أن ينتقل لاعب واتفورد للجناح الأيسر. وفي ظل مساندته بأكثر من 45 ألف مشجع باستاد محمد الخامس، أضاف بوطيب الذي يلعب في الدوري التركي الهدف الثاني بعد عشر دقائق من الشوط الثاني، بعد عمل جيد في الجهة اليسرى وسط هيمنة من «أسود الأطلس».

واستفاد بوطيب من خطأ دفاعي في الدقيقة 71، ليكمل ثلاثيته بتسديدة بالقدم اليسرى في الزاوية العليا.

ويتصدر المغرب المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط من خمس مباريات متقدما بنقطة واحدة على كوت ديفوار التي تحتل المركز الثاني قبل مواجهة حاسمة بين الفريقين في 11 نوفمبر المقبل في أبيدجان في الجولة الأخيرة. وقال الفرنسي إيرفي رينار مدرب المغرب «أنا سعيد بهذا الفوز الذي كان ضروريا، لأننا نستحق التأهل لكأس العالم لأننا المنتخب الأكثر توازنا في هذه التصفيات».

وأضاف «على مدار خمس مباريات لم تستقبل شباكنا أي هدف، وهنا أشيد بجميع اللاعبين الذين كانوا في المستوى، بعد أن حرمنا منتخب الجابون من الهجمات المرتدات السريعة التي تشكل سلاحه القوي». وسيكون المغرب بحاجة لنقطة واحدة أمام كوت ديفوار، ليضمن العودة لكأس العالم لأول مرة منذ مشاركته الأخيرة في 1998.

وقال رينار مدرب كوت ديفوار السابق «رغم أن التعادل يكفينا للتأهل لكأس العالم فإننا سنلعب أمام ساحل العاج من أجل الفوز».

وخرجت الجابون من المنافسة على التأهل، إذ تحتل المركز الثالث برصيد خمس نقاط مقابل ثلاث لمالي التي تعادلت من دون أهداف مع ساحل العاج أمس الأول الجمعة في باماكو.