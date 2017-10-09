فرنسا تتخلص من «الشبح البلغاري»

صوفيا (أ ف ب)

تخلص المنتخب الفرنسي من الشبح الذي يطارده منذ 1993 بتحقيقه فوزاً نادراً في الأراضي البلغارية بنتيجة 1-صفر. في المجموعة الأولى، عاد المنتخب الفرنسي بالذاكرة إلى ما حصل ما معه قبل 24 عاماً، وتحديداً عام 1993، عندما حرم من التأهل إلى نهائيات مونديال الولايات المتحدة 1994 بالخسارة 1-2 على ملعب «بارك دي برينس» أمام بلغاريا بهدف قاتل، سجله إميل كوستادينوف في الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية.

وبقيت تلك المباراة المشؤومة عالقة في أذهان الفرنسيين الذين غابوا في حينها عن النهائيات العالمية للمرة الثانية على التوالي، قبل أن يتوجوا في النسخة التالية عام 1998 على أرضهم بلقبهم الأول والوحيد، ولم يغيبوا منذ حينها عن كأس العالم. لكن رجال المدرب ديدييه ديشان الذي كان لاعباً في تلك المباراة، تخلصوا من هذا الشبح الذي يطارد «الديوك» منذ حينها ومنحوا بلادهم فوزها الثاني فقط على الأراضي البلغارية من أصل 9 زيارات، والأول يعود إلى 9 يونيو 1932 (5-3).

ويدين الفرنسيون بفوزهم الثمين جداً الذي عوضوا به تعثرهم المخيب في الجولة الماضية على أرضهم أمام لوكسمبورج (صفر-صفر)، إلى لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي بلاز ماتويدي الذي سجل الهدف في الدقيقة 3 بعدما وصلته الكرة من أنطوان جريزمان فسددها من زاوية ضيقة في الشباك.

وتبقى فرنسا تحت ضغط السويد التي حافظت على فارق النقطة بين المنتخبين قبل الجولة الأخيرة المقررة غداً، باكتساحها لوكسمبورج 8-صفر في سولنا، فيما تعقدت مهمة هولندا رغم فوزها على مضيفتها بيلاروسيا 3-1.