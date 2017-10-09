أزمة في «المانشافت» بسبب نوير

القاهرة (الاتحاد)

عانى فريق بايرن ميونيخ الألماني منذ بداية الموسم الكثير من المشاكل التي أثرت بشكل مباشر على نتائجه وترتيبه في الدوري «البوندسليجا»، بل وأثرت أيضاً على مستواه في دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج»؛ بسبب وجود حالة من عدم الانسجام بين المدير الفني السابق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وعدد من اللاعبين البارزين في الفريق مثل فرانك ريبيري وتوماس موللر وأرين روبن وبواتينج وهوملز من جانب، وبينه وبين إدارة النادي بقيادة الرئيس التنفيذي «رومينيجي» وأيضاً «أولي هونيس» رئيس مجلس الإدارة من جانب آخر، الأمر الذي عجل برحيله وتعيين المدرب الألماني المخضرم يوب هاينكس (72 سنة) خلفاً له حتى نهاية الموسم.

ولأن «المصائب لا تأتي فرادى»، فقد فجر مانويل نوير حارس الفريق نبأ صادماً للجميع؛ إذ أعلن في حديث لتليفزيون النادي أن مسألة شفائه من الإصابة التي لحقت به في قدمه اليسرى وأجرى بسببها جراحة في منتصف سبتمبر الماضي، قد تحتاج إلى فترة راحة أطول مما كان متوقعاً، وبعد أن كان من المقرر عودته على أقصى تقدير في بداية العام الجديد، إذا بالطبيب المعالج يخبره بأنه قد يحتاج إلى 6 أشهر لكي يشفى تماماً ويعود للتدريبات والمباريات، ما يعني أنه سيكون غير جاهز للعب قبل شهر مارس المقبل وربما أبريل 2018. وكان نوير قد أصيب بكسر في قدمه اليسرى خلال شهر أبريل الماضي، خلال مواجهة فريق ريال مدريد في الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري الأبطال الأوروبي، ولكنه عاد للعب مرة أخرى في شهر أغسطس الماضي واستمر لمدة نحو شهر إلى أن سقط مجدداً في أحد التدريبات. ورغم ذلك حرص نوير في حديثه لتليفزيون البايرن على أن يبدي تفاؤله ويؤكد أن معنوياته مرتفعة وأن عملية إعادة تأهيله تمضي بصورة طيبة.

ولكن شبكة «مونت كارلو سبورت» ذكرت في تقرير لها أن غياب نوير الطويل يعتبر بمثابة صدمة للفريق البافاري الذي ينافس على صدارة «البوندسليجا»، في ظل تفوق فريق بروسيا دورتموند وتصدره المسابقة بفارق 5 نقاط كاملة عن البايرن. وأضافت أن الصدمة تمتد أيضاً إلى منتخب «المانشافت» الألماني بطل العالم والذي قطع تذكرة التأهل لمونديال روسيا 2018، لأن عودة نوير في مارس أو أبريل القادمين، قد تعني عدم لحاقه بالمونديال في ظل حاجته إلى فترة ليست قصيرة للعودة إلى فورمته العالية التي وضعته على رأس أفضل حراس المرمى في العالم. وإزاء هذا الوضع الشائك، بدأت إدارة البايرن تبحث من الآن عن حارس مرمى لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ليعوض غياب حارسهم الأول، وترددت في هذا الشأن 3 أسماء الأول هو جيانلويجي دوناروما الحارس الشاب لفريق إيه سي ميلان الإيطالي، والألماني تير شتيجن حارس مرمى برشلونة والإسباني كيبا أريزا بالاجا حارس أتليتكو بلباو، وإن كان الفوز بأحدهم لن يكون بالسهولة التي يتصورها مسؤولو البايرن.

وعلى جانب آخر، وبعيداً عن إصابة «نوير»، تفكر إدارة النادي البافاري من الآن في التعاقد مع بديل لـ«يوب هاينكس» المدير الفني الحالي، والذي ينتهي تعاقده الصيف المقبل، والاسم الأبرز الذي تردد في أروقة النادي ونشرته بعض الصحف الإيطالية والألمانية هو اسم ماكسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس،على أن يتولى المهمة اعتباراً من الصيف المقبل بعد انتهاء تعاقد المدرب المخضرم هاينكس في الصيف نفسه. وإذا ما فشلت محاولات إغراء أليجري أو اصطدمت برفض اليوفي، فربما تعود إدارة البافاري مرة أخرى للتفكير في يوليان ناجلسمان مدرب فريق هوفينهايم الشاب (30 سنة) الذي يعتبر حالياً من أفضل مدربي «البوندسليجا»، فضلًا عن أنه كشف في إحدى مقابلاته الصحفية عن حلمه الكبير بتدريب البايرن.