أزمة في «المانشافت» بسبب نوير

القاهرة (الاتحاد)
عانى فريق بايرن ميونيخ الألماني منذ بداية الموسم الكثير من المشاكل التي أثرت بشكل مباشر على نتائجه وترتيبه في الدوري «البوندسليجا»، بل وأثرت أيضاً على مستواه في دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج»؛ بسبب وجود حالة من عدم الانسجام بين المدير الفني السابق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وعدد من اللاعبين البارزين في الفريق مثل فرانك ريبيري وتوماس موللر وأرين روبن وبواتينج وهوملز من جانب، وبينه وبين إدارة النادي بقيادة الرئيس التنفيذي «رومينيجي» وأيضاً «أولي هونيس» رئيس مجلس الإدارة من جانب آخر، الأمر الذي عجل برحيله وتعيين المدرب الألماني المخضرم يوب هاينكس (72 سنة) خلفاً له حتى نهاية الموسم.
ولأن «المصائب لا تأتي فرادى»، فقد فجر مانويل نوير حارس الفريق نبأ صادماً للجميع؛ إذ أعلن في حديث لتليفزيون النادي أن مسألة شفائه من الإصابة التي لحقت به في قدمه اليسرى وأجرى بسببها جراحة في منتصف سبتمبر الماضي، قد تحتاج إلى فترة راحة أطول مما كان متوقعاً، وبعد أن كان من المقرر عودته على أقصى تقدير في بداية العام الجديد، إذا بالطبيب المعالج يخبره بأنه قد يحتاج إلى 6 أشهر لكي يشفى تماماً ويعود للتدريبات والمباريات، ما يعني أنه سيكون غير جاهز للعب قبل شهر مارس المقبل وربما أبريل 2018. وكان نوير قد أصيب بكسر في قدمه اليسرى خلال شهر أبريل الماضي، خلال مواجهة فريق ريال مدريد في الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري الأبطال الأوروبي، ولكنه عاد للعب مرة أخرى في شهر أغسطس الماضي واستمر لمدة نحو شهر إلى أن سقط مجدداً في أحد التدريبات. ورغم ذلك حرص نوير في حديثه لتليفزيون البايرن على أن يبدي تفاؤله ويؤكد أن معنوياته مرتفعة وأن عملية إعادة تأهيله تمضي بصورة طيبة.
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وعلى جانب آخر، وبعيداً عن إصابة «نوير»، تفكر إدارة النادي البافاري من الآن في التعاقد مع بديل لـ«يوب هاينكس» المدير الفني الحالي، والذي ينتهي تعاقده الصيف المقبل، والاسم الأبرز الذي تردد في أروقة النادي ونشرته بعض الصحف الإيطالية والألمانية هو اسم ماكسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس،على أن يتولى المهمة اعتباراً من الصيف المقبل بعد انتهاء تعاقد المدرب المخضرم هاينكس في الصيف نفسه. وإذا ما فشلت محاولات إغراء أليجري أو اصطدمت برفض اليوفي، فربما تعود إدارة البافاري مرة أخرى للتفكير في يوليان ناجلسمان مدرب فريق هوفينهايم الشاب (30 سنة) الذي يعتبر حالياً من أفضل مدربي «البوندسليجا»، فضلًا عن أنه كشف في إحدى مقابلاته الصحفية عن حلمه الكبير بتدريب البايرن.