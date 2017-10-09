ناصر خميس: الخسارة لن تهز «الخيماوي»

رأس الخيمة (الاتحاد)

امتدح ناصر خميس، عضو مجلس إدارة نادي رأس الخيمة، المردود الإيجابي من اللاعبين أمام بني ياس ضمن الجولة الثالثة من تمهيدي الكأس، وقال إن الخسارة التي تعرض لها الفريق لن تؤثر في طموحات اللاعبين خلال المرحلة المقبلة بعد الأداء الجيد أمام فريقي دبا الحصن والعربي في الجولتين الماضيتين، لأن الفريق أثبت مطلع الموسم الجاري بأنه يملك الكثير من المعطيات الفنية لإظهار أفضل ما لديه في الفترة المقبلة.

وأضاف: «الخسارة متوقعة في كرة القدم، لكن الشيء المهم أن تكون لديك القدرة على تجاوزها بالعزيمة والدافع الكبير للتغيير الإيجابي، وهناك مرحلة مهمة في الدوري ينبغي أن نستعد لها بكل الاحتمالات الإيجابية، خصوصاً أن النادي ضم أفضل العناصر خلال المرحلة الماضية».