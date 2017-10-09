«سباق الهواة» إلى الكأس يدخل «مرحلة الحصاد»

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

دخلت منافسات الدور التمهيدي من بطولة كأس رئيس الدولة لفرق الدرجة الأولى مرحلة مهمة بعد انتهاء الجولة الثالثة بالرغبة العالية من الفرق المشاركة في تجميع النقاط لضمان المنافسة على البطاقات المؤهلة إلى دور ال 16، حيث حفلت الجولة الثالثة بالإثارة والقوة، سعياً للوصول إلى الأهداف المنشودة من الفرق المنافسة على المراكز الأولى في المجموعتين الأولى والثانية.

وتابع أبناء «الأسطورة» مارادونا حصد العلامة الكاملة للمرة الثالثة على التوالي إثر الفوز على الحمرية بهدف نظيف بعد مواجهة كانت مفتوحة على كل الاحتمالات قبل أن يحسم اللاعب الفرنسي عمر كوسكو النتيجة بهدف الفوز في الشوط الثاني، في حين حصد «النمور» الفوز الثالث في المسابقة أيضاً على حساب العربي 4-1 ليتابع الفريق حالة التطور الممتازة في المستوى الفني منذ انطلاق المنافسة بالفوز الثالث على التوالي، بينما كانت التوقعات تشير إلى حالة جيدة من الأداء الفني المتطور من لاعبي العربي على غرار الجولة الماضية بفضل الجهود الكبيرة من إدارة النادي والمدرب سيرجيو الكسندر.

وعاد «السماوي» في الجولة الثالثة إلى أجواء المنافسة على ملعبه، أمام الخيماوي صاحب الأداء الإيجابي في الجولتين الأولى والثانية بالفوز على الحصن 2-1 والتعادل السلبي أمام العربي، حيث لم تكن المواجهة سهلة بالنظر إلى الصعوبات التي واجهها الفريق للحصول على النقاط الثلاث حتى الوقت القاتل من المباراة عن طريقه مهاجمه الفرنسي نوفيلو بطريقته الخاصة في الزاوية الصعبة على الحارس محمد المنصوري.

ولا تقلل الخسارة من القيمة الفنية الكبيرة للاعبي الخيماوي والمدرب المصري، ضياء السيد، الذي يسعى لتقديم الصورة المطلوبة مع فريقه، بفضل توافر العناصر التي يعول عليها لتحقيق طموحات الفريق وتاريخه المشرف في إمارة رأس الخيمة.