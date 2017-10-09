زاراتي يزيد اهتمام الإعلام الإيطالي بمسيرة «العميد»

وليد فاروق (دبي)

تزايد اهتمام الإعلام الرياضي الإيطالي بمسيرة نادي النصر، خاصة بعد انضمام الأرجنتيني ماورو زاراتي -الذي يحمل الجنسية الإيطالية أيضاً إلى صفوف «العميد» خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، ليكون أحد نجوم «الأزرق» تحت قيادة الإيطالي تشيزاري برانديللي المدير الفني للفريق. ومنذ أن تولى برانديللي مسؤولية تدريب «العميد» في مايو 2017 بنهاية الموسم الماضي، والصحف والإعلام الإيطالي يحاول إلقاء الضوء على مدربهم الشهير الذي فضل النصر على العديد من الأندية الإيطالية والأوربية، وزاد هذا الاهتمام بعد نجاح النصر في التعاقد مع زاراتي على سبيل الإعارة من نادي واتفورد الانجليزي، بديلاً للبرازيلي فاندرلي المصاب. ورغم أن المحترف الأرجنتيني انتقل من نادٍ إنجليزي إلا أن شهرته في الدوري الإيطالي هي التي حفزت الصحف الإيطالية إلى متابعة أخباره، خاصة أن اللاعب وعلى مدار مسيرته كان معظم عطائه في الملاعب الإيطالية مع أندية لاتسيو وإنترناسيونالي وفيورنتينا، وتمثلت أبرز إنجازاته في الفوز بكأس إيطاليا مع لاتسيو موسم 2008/‏‏2009، علاوة على تأكيدها على أن اللاعب وافق على القيام بخطوته الاحترافية الأولى خارج القارة الأوروبية بناء على نصيحة من برانديللي. وحرصت الصحف الإيطالية على إلقاء الضوء على المشاركة الأولى للاعب مع النصر في مباراة حتا، والتي انتهت بالتعادل السلبي، لكنها عكست مستوى فنياً متميزاً لزاراتي، الذي قدم العديد من اللمسات الكروية رغم مشاركته في الشوط الثاني من اللقاء وفريقه كان يلعب بعشرة لاعبين فقط منذ الدقيقة 15 نتيجة طرد اللاعب جاسم يعقوب. اللاعب نفسه عبر عن سعادته بظهوره الأول مع «العميد» وحرص على نقل تفاصيل مباراته الأولى خلال لقطات مباشرة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» ينقل فيه أجواء ملعب حتا وجمال الطبيعة ممثلة في الجبال الشاهقة خلف ملعب المباراة، موثقاً هذه المباراة باعتبارها ظهوره الرسمي الأول مع النصر.