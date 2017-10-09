عودة فرناندو والميداني وأدريان لصفوف حتا

سامي عبدالعظيم (حتا)

رفض السوري نزار محروس مدرب حتا الجديد الراحة للاعبين، ورفع وتيرة الحصص التدريبية بعد أقل من 24 ساعة على توليه المسؤولية الفنية، إثر فسخ عقد المدرب المقدوني جوكيكا بالتراضي، حيث دشن عمله رسمياً أمس الأول باجتماع مع اللاعبين في نادي النصر، قبل الانتقال إلى الملعب الفرعي لخوض الحصة التدريبية للاعبين الذين لم تتسن لهم فرصة المشاركة أمام النصر في الجولة الماضية من كأس الخليج العربي، أو الذين زج بهم المدرب السابق جوكيكا في الحصة الثانية من المباراة، في حين قرر محروس منح راحة قصيرة للأساسيين ضمن التشكيلة الأساسية.

وعبر مسؤولو نادي حتا عن تقديرهم للجهود السابقة التي بذلها المدرب جوكيكا، حيث قال علي البدواوي، رئيس مجلس إدارة النادي وشركة كرة القدم، إن تكريم النادي للمدرب جوكيكا بعد فسخ عقده بالتراضي بعد لقاء النصر أخيراً، يعبر عن «الوفاء الجميل» لكل من يمنح حتا الجهد والوقت على نحو يحقق التطلعات المنشودة، مشيراً إلى أن قرار الاستغناء عن المدرب لا يعني التقليل من قيمة الجهود التي قام بها في الفترة الماضية؛ لأن التغيير «سنة الحياة». وتتزايد فرص مشاركة اللاعب السوري عمرو الميداني والبرازيلي فرناندو جابريل والروماني أدريان روبوتان وعبدالله علي، أمام الشارقة في الجولة الرابعة من الدوري، وهو ما يضع الفريق أمام واقع جيد للمرة الأولى منذ انطلاق الموسم الجاري، حيث لم يشارك الميداني وجابريل في أي مباراة بالدوري بداعي الإصابة التي حرمتهما من الظهور مع الفريق في المرحلة الماضية، بينما يعد لقاء الشارقة هو الأول رسمياً للاعب الميداني الذي غاب عن صفوف فريقه في جميع المباريات الماضية؛ لأن الإصابة التي تعرض لها حدثت أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال 2018.