«فلاش للترفيه» شريكاً لإدارة كأس آسيا 2019

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد «فلاش للترفيه»، أكبر منظم للفعاليات الرياضية والموسيقية والترفيهية في منطقة الشرق الأوسط، لموسم استثنائي من الفعاليات والأحداث الرياضة في دولة الإمارات، بعد أن اختارها «مجلس أبوظبي الرياضي» كشريك لإدارة بطولتين عالميتين كبيرتين، تستضيفهما الدولة خلال الشهور القليلة المقبلة.

ويستعين المجلس بخبرات وكفاءة «فلاش للترفيه» لإدارة بطولة كأس العالم للأندية لعامي 2017 و2018 وكأس آسيا 2019، لتضاف إلى سجلها الحافل من النجاحات في تنظيم وإدارة المنافسات الرياضية العالمية الكبرى، وتعزز من شراكتها الاستراتيجية مع مجلس أبوظبي الرياضي الممتدة لسنوات طويلة.

وكان وفد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد توجه مؤخراً لزيارة أبوظبي للاطلاع على جاهزية ثلاثة ملاعب لكرة القدم في العاصمة الإماراتية، والتي تستضيف بطولة كأس آسيا 2019، التي تفصلنا عن مبارياته الافتتاحية أقل من 500 يوم، وأشاد الوفد بقدرة اللجنة التنظيمية المحلية، على الالتزام بالمعايير العالمية لهذا الحدث المهم الذي حشدت له كل الاستعدادات في جميع أنحاء الإمارات، ليظهر بالصورة التي تعكس قوة البنية التحتية الرياضية والقدرات التنظيمية التي تحظى بها دولة الإمارات العربية المتحدة.