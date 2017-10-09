اتحاد الكرة يعقد ورشة «التغذية الصحية والمكملات الضرورية»

دبي (الاتحاد)

عقدت لجنة الطب الرياضي باتحاد الكرة عصر أمس الأول، في مقر الاتحاد بدبي، ورشة عمل عن التغذية الصحيحة للرياضيين، بحضور 80 من الأجهزة الطبية العاملة في أندية الدولة والمنتخبات الوطنية، وتحت إشراف الدكتور الإنجليزي رونالد جون موجان، خبير التغذية العالمي، ومستشار لمجموعة من الجهات العالمية في مجال التغذية، ورئيس تحرير لأكثر من 7 مجلات طبية عالمية، والدكتورة ريمة الحوسني نائب رئيس لجنة الطب الرياضي، المحاضرة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتناولت الورشة عدة محاور مهمة في مجال تغذية الرياضيين، حيث استُعرض في الجزء الأول من فعاليات ورشة العمل، النظام الغذائي المتكامل الرياضيين، والمستجدات الخاصة في هذا المجال بناءً على آخر البحوث العالمية، بالإضافة إلى كيفيه وضع الوجبة الغذائية المتكاملة، والعوامل المؤثرة والتي تؤدي إلى تغييرات في المحتويات الغذائية، كما بيَن المحاضر أهميه الغذاء ودوره في الأداء الرياضي والكفاءة. وباستفاضة، تم شرح جميع أنواع الغذاء المطلوبة من بروتين وكربوهيدرات ودهون، والنسبة المطلوبة خلال أيام التمرين، وأوضح المحاضر النتيجة العكسية للغذاء في حال تجاوز الكمية. أما في الجزء الثاني من الورشة، فتم التطرق إلى موضوع التغذية في أيام المباريات، وأهمية الارتواء لضمان استشفاء العضلات وأعضاء الجسم بالكامل، وأوضح بالتفصيل التركيب الغذائي المطلوب للاعب خلال المباريات لضمان إعطاء الأفضل ورفع الأداء، والتأكيد على أهميه السوائل، ودورها المهم في التركيبة البدنية للاعب مثل الغذاء تماماً، وطرق وكيفية احتساب كمية السوائل التي يحتاجها اللاعب. وفي الجزء الثالث قام المحاضر بعرض مفهوم المكملات الغذائية وآخر المستجدات في مجال المكملات الغذائية، وقد عرض أمثلة عديده لاستخدام المكملات وضررها. كما قام بشرح عملية الأيض وطريقة تمثيل المكملات الغذائية في الجسم، وقد ضرب عدة أمثلة للمكملات الغذائية، وتناول دور المكملات الغذائية في جميع الأعمار.