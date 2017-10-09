«الوصل» يطرح تذاكر «القمة» لجمهور «الوحدة» في أبوظبي

معتصم عبدالله (دبي)

طوى الجهاز الفني لفريق نادي الوصل ملف تصدر «الفهود» ترتيب المجموعة الثانية لكأس الخليج العربي بالعلامة الكاملة برصيد ست نقاط، بعد الفوز على مضيفه الإمارات برباعية نظيفة الجمعة الماضي، ليبدأ مرحلة التحضير لمباراة قمة الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي والمرتقبة أمام الوحدة مساء الجمعة المقبل على ملعب زعبيل في دبي.

وعاد لاعبو الفريق الأول لنادي الوصل إلى التدريبات مساء أمس، بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين لنحو 24 ساعة، حيث يوالي تحضيراته المستمرة تأهباً لموقعة الصدارة أمام «العنابي».

وتشهد تدريبات «الفهود» عودة الثنائي وحيد إسماعيل قائد فريق الوصل، وخليل خميس الغائبين عن مباراة الإمارات بداعي الإصابة.

وطمأن حميد يوسف مدير فريق الوصل الجمهور، بشأن جاهزية الثنائي، وذكر أن خميس عانى من كدمة بسيطة في التدريب الأخير قبل مباراة الإمارات، في الوقت الذي فضل فيه الجهاز الفني إراحة وحيد إسماعيل تأهباً لمباراة الجمعة، لافتاً إلى الأداء الجيد لخط دفاع «الأصفر» في مباراة «الصقور»، والتي شارك فيها الرباعي هزاع سالم، عبدالرحمن علي، عبدالله صالح، بجانب سالم العزيزي الحائز على جائزة أفضل لاعب خلال الشهر الماضي من قبل الجمهور.