أيمن الرمادي: حققنا معادلة الأداء الجيد والنتيجة الإيجابية

عماد النمر (عجمان)

ضرب عجمان ثلاثة عصافير بحجر واحد، بعدما حقق الفوز الأول له هذا الموسم بالثلاثة أمام الظفرة، بعد أربع مباريات خاضها الفريق ولم يوفق في تحقيق نتيجة إيجابية بعد أن خسر أمام النصر في كأس الخليج العربي، ثم في الدوري أمام الجزيرة وشباب الأهلي ودبا الفجيرة، إضافة إلى إنهاء صيام محترفيه عن التسجيل طوال المباريات الأربع التي خاضها الفريق، بعدما سجل البرازيلي إديلسون واحداً من أجمل أهداف الموسم حتى الآن، إضافة إلى تسجيل الإيفواري بكاري كوني أول أهدافه مع البرتقالي.

وبهذا الفوز احتل عجمان المركز الثالث في المجموعة الأولى خلف النصر والجزيرة برصيد ثلاث نقاط، وأصبح يفكر في التأهل إلى الدور الثاني للمسابقة.

وأكد المصري أيمن الرمادي مدرب عجمان أن فريقه وفق في تحقيق نتيجة إيجابية، وانتقل من حالة الأداء الجيد مع الخسارة، إلى حالة الأداء الجيد مع الفوز، وقال: هي معادلة كنا نبحث عنها منذ انطلاق الموسم، وقدم الفريق مباراة أكثر من ممتازة رغم إجراء بعض التغييرات في صفوف الفريق، حيث تم منح الفرصة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا معنا من قبل وظهروا بصورة جيدة، مثل محمد الخديم الذي ظهر بصورة ممتازة، وكذلك المحترف المالي مايجا الذي أدى مباراة جيدة، وسيكو في صورة أفضل من ذلك، حينما يستعيد جاهزيته الفنية، إضافة اشتراك جاسم علي لأول مرة هذا الموسم، وهذا يعني أننا ربحنا هؤلاء اللاعبين للمباريات المقبلة.

ورفض الرمادي اعتبار فوز عجمان بالمباراة نتيجة ضعف فريق الظفرة، وقال: بالعكس فريق الظفرة لديه لاعبون مميزون ودوليون مثل سعيد الكثيري وأحمد علي إضافة لمحترفيه، عادل هرماش ومهند كرار، وظهر بصورة جيدة في أوقات عديدة من المباراة، لكن فريق عجمان كانت له الأفضلية منذ الدقيقة الأولى التي أضاع فيها محمد الخديم هدفا محققا، وأضعنا العديد من الفرصة كانت كفيلة بأن تضاعف نتيجة المباراة لو نجح المهاجمون في ترجمة هذه الفرص داخل الشباك، وقد أجبرنا الظفرة على التراجع بعدما امتلكنا منطقة وسط الملعب، ولم نمنحهم فرصة الاستحواذ على الكرة، وظهر دفاع عجمان بصورة ممتازة، ما أدى بالظفرة للاعتماد على الكرات الطويلة بوجود الكثيري وكرار، وهذا أراح لاعبي الوسط لدينا، وظهر ذلك في الشوط الثاني بوضوح ونجحنا في تسجيل ثلاثة أهداف. وأوضح الرمادي أن البرتقالي عاب عليه إهدار الفرص السهلة أمام المرمى، وعلينا كجهاز فني معالجة هذه السلبية خلال الأيام المقبلة، لأن المباريات القادمة لا تقبل ضياع مثل هذه الفرص.

وبين الرمادي أن استراتيجية الفريق تغيرت في مسابقة كأس الخليج العربي، حيث أصبح لدينا طموح الصعود إلى الدور الثاني، وهو ما سوف نعمل عليه خلال المباريات المقبلة، حيث نملك الإمكانات التي تؤهلنا لدور الثمانية، وقال: هناك فرصة جيدة لذلك حيث يسمح نظام المسابقة بصعود أربعة فرق من كل مجموعة وسوف نتشبث بحظوظنا.

من جانبه قال السوري محمد قويض مدرب الظفرة: سياسة الجهاز الفني للفريق تنصب بنسبة 100% على مسابقة الدوري، ونعتبر أن مسابقة كأس الخليج العربي مرحلة إعداد لنا من أجل تجهيز اللاعبين البدلاء، وقد دفعنا بسبعة لاعبين جدد خلال المباراة، وكنا نتوقع أن يظهروا بصورة أفضل مما ظهروا عليه في مباراة عجمان، ولكننا لن نلومهم لأنهم لم يخوضوا مباريات قبل هذه المباراة، ونحن كنا بحاجة لمثل هذه المباريات خلال كأس الخليج العربي، من أجل الدفع بهؤلاء اللاعبين لاكتساب الخبرة والاحتكاك والارتقاء بالمستوى الفني. وبين قويض أن الجهاز الفني للظفرة أوضح للإدارة الحالة الكاملة للفريق، وهناك تفاهم حول ضرورة الدفع بعدد من اللاعبين لتجهيزهم لتكوين دكة بدلاء قوية، تحسباً لأي مواقف طارئة خلال الموسم خاصة في مسابقة الدوري، ولهذا فنحن نعتمد على المداورة بين اللاعبين خلال مسابقة كأس الخليج العربي.