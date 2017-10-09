ديالو يغير تاريخ «النواخذة» بالفوز «الأول» على «العنابي»

فيصل النقبي (الفجيرة)

تجرع «أصحاب السعادة» الخسارة الأولى أمام «النواخذة» في تاريخ مشاركات الفريقين في مسابقات المحترفين، بعد أن فشلت الآلة الهجومية «العنابية» في فك شفرة دفاعات دبا الفجيرة، إلا مرة واحدة فقط عن طريق البديل محمد الشحي في الدقيقة 48 رغم الفرص الكثيرة الضائعة، وتحديداً من المغربي مراد باتنا. ونجح «النواخذة» في رد الاعتبار للخسارة القاسية من الوحدة في الجولة الأولى من دوري المحترفين بخماسية نظيفة، وحققوا فوزاً غالياً بهدفين لهدف رفعوا به الرصيد إلى 3 نقاط بعد خسارة جولة الذهاب أمام الوصل 3-2. وحاز السنغالي ديالو على نجومية اللقاء بعد أن أسهم بهدفيه في الدقائق 24 و78 في تحقيق انتصار غالٍ، ونجح ديالو الذي يلعب موسمه الثالث في الإمارات في إضافة هدفين جديدين لرصيده السابق ليصل إلى 10 أهداف في مسابقات المحترفين، حيث نجح قبل موسمين مع الإمارات في تسجيل 8 أهداف في دوري الخليج العربي، فيما سجل هدفه 26 في كل المسابقات بعد نجاحه في الموسم الماضي بإحراز 16 هدفاً مع الشعب في دوري الهواة. وخطف ديالو الأضواء من الهداف التاريخي للقاء الأرجنتيني تيجالي، الذي سجل 8 أهداف في مرمى دبا الفجيرة في مناسبات سابقة، ولم ينجح في ترك بصمته مجدداً في مرمى محمد الرويحي حارس دبا الفجيرة، وكذلك فقد نجح ديالو في أن يكون صاحب الثنائية الثالثة للفريق هذا الموسم بعد زميله البرازيلي سياو، الذي سجل ثنائيتين أمام الوصل في كأس الخليج العربي وأمام عجمان في الدوري.

بدوره توجه السنغالي ديالو النجم الأول باللقاء بالشكر لزملائه اللاعبين والجهاز الفني والإداري للفريق على وقفتهم الكبيرة معه، والتي أثمرت على إعادة الثقة بإمكانياته الهجومية والمساهمة في تحقيق الفوز على الوحدة بهدفيه الثمينين.

وقال ديالو بأنه يدين بالفضل الكبير لمدربه باولو كاميلي، الذي جلس معه قبل اللقاء وأعلمه بأنه قادر على التسجيل متى ما أبعد التفكير السلبي وتخلص من الضغط النفسي، مشيراً إلى تأثير كلمات المدرب وتشجيع زملائه اللاعبين له والذي أثمر عن قدرته على التسجيل للمرة الأولى في الموسم. وأضاف: لدى فريقنا إمكانيات كبيرة أظهرنا بعضها خلال المباريات السابقة ونجحنا في رسم البسمة على شفاه الجماهير.

ومن جانبه أثنى المدرب كاميلي على مهاجمه ديالو ومساهمته الكبيرة بالفوز بهدفيه وقال: لقد أثبت ديالو إمكانياته الهجومية بشكل جيد، ولقد راهنت على ظهوره بمستواه رغم البداية المتواضعة له مع الفريق، فقد تخلص من الضغوط العصبية ونجح في قيادة الفريق ولديه إمكانيات كبيرة ستظهر في المباريات المقبلة، وكما أدى بشكل جيد فقد لعبنا بمنظومة متكاملة، حيث ظهر اللاعبون جميعاً بلا استثناء بمظهر فني جيد. وأضاف كاميلي: لقد استفاد اللاعبون من درس الخسارة الأولى القاسية، حيث جلسنا مع اللاعبين وقمنا مع الإدارة بعمل كبير وخاصة في جزئية العمل النفسي، ونحن نجني ثمار هذا العمل من خلال النتائج والعروض الجيدة. من جانبه قلل الروماني ريجيكامب مدرب الوحدة من تأثير الخسارة، وقال إن فريقه سيطر على المباراة، لكنه لم ينجح في هز الشباك سوى مرة واحدة ولازم مهاجموه عدم التوفيق أمام المرمى، كما تكفل القائم والعارضة بدور كبير في حماية شباك المنافس. وأضاف: المغربي مراد باتنا لم يوفق في إنهاء الفرص الكثيرة التي لاحت له، ولكنه يبقى من المهاجمين الذين نعول عليهم كثيراً في مباريات الدوري، ومن جانبي فأنا لا ألقي باللائمة على أي لاعب بهذه الخسارة، فلقد قدم اللاعبون مجهوداً كبيراً ولعبوا مباراة جيدة رغم الغيابات التي عانى منها الفريق، وأنا راضٍ عما قدمه اللاعبون.