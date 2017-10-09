بيسيرو: أخطاء الحكام «سوء حظ» يلاحق الشارقة

منير رحومة (دبي)

استغرب البرتغالي بيسيرو مدرب فريق الشارقة، ملاحقة أخطاء الحكام لفريقه في 5 مباريات لعبها حتى الآن، سواء في كأس الخليج العربي أو الدوري، مؤكداً أن الأخطاء تحتسب على الشارقة وتستفيد منها بقية الفرق الأخرى، مثلما حصل أمس الأول عندما منح الحكم ركلة جزاء غير صحيحة لشباب الأهلي - دبي عدل على إثرها النتيجة، وحرم فريقه من النقاط الثلاث.

وأضاف: «أعلم أن الحكام على مستوى عالٍ، وهم بشر يخطئون في العالم كله، كما أنهم لا يقصدون ارتكاب الأخطاء ضدنا، إلا أن تكرار ذلك على فريقي يعتبر سوء حظ بالنسبة لنا».

وأضاف أنه لا يهاجم الحكام بل يطالب بالمزيد من التركيز، كما أنه لا يرغب في اعتذار من حكم المباراة بعد انتهاء اللقاء، متمنياً أن يكون انتباه الحكام أكبر في بقية المباريات.

وبخصوص العودة القوية للشارقة بعد أن كان متأخراً بهدفين، اعتبر بيسيرو فريقه غير محظوظ، لأن لاعبيه كانوا يستحقون الفوز والخروج بالنقاط الثلاث، بعد أن قدموا عرضاً قوياً، وحولوا تأخرهم إلى فوز، لولا ركلة الجزاء غير الصحيحة التي منحها الحكم للمنافس. وأوضح أن مهاجم شباب الأهلي - دبي اعتمد التمثيل، وبسبب تمركز الحكم من الخلف لم تكن زاوية الرؤية واضحة فتم احتساب ركلة جزاء. وبارك بيسيرو لفريقه ولاعبيه وللجمهور، الأداء القوي، معتبراً أن الجمهور ساند الشارقة، وكان وراء العودة القوية، رغم النقص العددي، حيث لعب بندية مع المنافس، وتسلح بالروح القتالية، وتقدم في النتيجة.