سحب قرعة كأس العالم للأندية في أبوظبي اليوم

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

تتجه أنظار العالم صباح اليوم صوب فندق فيرمونت باب البحر بالعاصمة أبوظبي، الذي يشهد مراسم سحب قرعة كأس العالم للأندية المقررة منافساتها في الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 16 ديسمبر، بمشاركة 7 أندية على استادي مدينة زايد الرياضية في أبوظبي وهزاع بن زايد في العين.

وستقام مراسم سحب القرعة، بحضور العديد من كبار المسؤولين، يتقدمهم معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبوظبي - رئيس اللجنة المنظمة المحلية العليا، ومسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، إلى جانب الضيوف العالميين وممثلين عن الأندية الأربعة التي حسمت مقاعدها في البطولة وهي الجزيرة، ريال مدريد، أوكلاند سيتي النيوزيلندي وباتشوكا المكسيكي، وكذلك عدد من النجوم، يتقدمهم نجم المنتخب الوطني السابق عبدالرحيم جمعة الذين سيقومان بإجراء مراسم سحب القرعة.

وتتأهل الأندية للمشاركة في هذا الاستحقاق من خلال الفوز بالبطولة الأولى على الصعيد القاري «بحسب التقسيم الجغرافي الخاص بالفيفا»، إذ يتأهل ممثل القارة الأوروبية بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا، والأفريقي بدوري أبطال أفريقيا، والآسيوي بلقب دوري أبطال آسيا، والأميركي الجنوبي بكأس ليبرتادوريس، والأميركي الشمالي بدوري أبطال كونكاكاف، والأوقيانوسي بدوري أبطال أوقيانوسيا، كما يتأهل الفائز بلقب دوري البلد المستضيف. وجاء اختيار الإمارات لاستضافة هذا الاستحقاق العالمي، بعدما دخلت في منافسة مع ثلاث دول أخرى هي البرازيل والهند واليابان، إذ جاء إعلان الاتحاد الدولي عن استضافة الدولة للبطولة في نسختي عامي 2017 و2018 يوم 21 مارس من عام 2015. وحتى الآن، فقد ضمنت أربعة فرق المشاركة في النسخة القادمة لكأس العالم للأندية، فإلى جانب الجزيرة الذي يشارك في البطولة بوصفه بطلاً للمسابقة المحلية «دوري الخليج العربي»، ينتظر مشاركة ثلاثة فرق أخرى كانت قد حجزت مقاعدها رسمياً في هذا الاستحقاق، وهي ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا، باتشوكا المكسيكي بطل الكونكاكاف وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، فيما تبقى الإفصاح عن أبطال قارات آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية لإكمال عقد الفرق المشاركة في هذا الاستحقاق. وتأهل ريال مدريد إلى كأس العالم للأندية بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا يوم 24 مايو الماضي على حساب يوفنتوس الإيطالي في المباراة النهائية، التي شهدها ملعب كارديف في ويلز بنتيجة 4-1، إذ ينشد الملكي من خلال مشاركته الخامسة في البطولة الاحتفاظ باللقب، الذي دان له في نسخة العام الماضي التي أقيمت في اليابان، وتحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في الاحتفاظ باللقب مرتين على التوالي. أما فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي الذي تأسس عام 2004 فقد تأهل إلى البطولة للمرة التاسعة في تاريخه «رقم قياسي»، بوصفه بطلاً لقارة أوقيانوسيا للمرة السابعة على التوالي، إثر فوزه على جميع الفرق التي واجهها في دور المجموعات، قبل أن يتفوق في نصف النهائي على تيفانا ممثل تاهيتي بمجموع لقاءي الذهاب والإياب 2-0، ليسحق مواطنه تيم ويلنجيتون بمجموع مباراتي الدور النهائي بنتيجة 5-0. أما بالنسبة لباتشوكا المكسيكي، فتأتي مشاركته في البطولة إثر فوزه بلقب دوري أبطال الكونكاكاف «أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي»، بعد فوزه في النهائي على مواطنه نادي تيجريس بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الدور النهائي، فيما كان باتشوكا يتصدر مجموعته بالدور الأول برصيد 10 نقاط محرزاً 19 هدفاً، قبل أن يزيح نادي ديبورتيفو سابريسا الكوستاريكي من دور الثمانية ثم فريق دالاس الأميركي من نصف النهائي، حيث نجح الفريق في تسجيل 29 هدفاً في البطولة ليتلقى 8 أهداف في المقابل. ويشارك الجزيرة في كأس العالم للأندية بوصفه بطلاً لدوري الخليج العربي موسم 2016 - 2017 المسابقة الأولى على الصعيد المحلي، إذ نجح «فخر أبوظبي» في الظفر باللقب للمرة الثانية في تاريخه «الأولى كانت في عام 2010 - 2011» وقبل جولتين على ختام المسابقة التي جمع فيها 68 نقطة بفارق 11 نقطة عن الوصل الوصيف. أما على صعيد القارات الأخرى، فما زالت بطولة دوري أبطال أفريقيا تنتظر الإفصاح عن ممثلها، إذ ستستأنف البطولة بمباراتي إياب الدور نصف النهائي يوم 21 أكتوبر، حيث انجلت مواجهتا ذهاب هذا الدور عن فوز النجم الساحلي التونسي على الأهلي المصري بنتيجة 2-1 وتعادل اتحاد الجزائر مع الوداد الرياضي المغربي دون أهداف، علماً بأن هذه المسابقة ستؤهل فريقاً عربياً إلى بطولة كأس العالم للأندية، كون كل الفرق التي بلغت الدور نصف النهائي تمثل بلدان مصر وتونس والمغرب والجزائر. وعلى صعيد بطولة قارة أميركا الجنوبية «كوبا ليبرتادوريس»، فمن المقرر أن يعلن عن البطل في شهر نوفمبر أيضاً، بعدما وصلت البطولة إلى دورها نصف النهائي الذي سيشهد مواجهة برشلونة جواياكويل الإكوادوري مع جريمبو البرازيلي، وريفر بليت الأرجنتيني مع مواطنه فريق نادي لانوس. وبالنسبة لممثل قارة آسيا ينتظر أن تقام يومي 17 و18 أكتوبر الحالي مواجهتا إياب الدور نصف النهائي، إذ تبدو الفرصة مواتية أمام الهلال السعودي لبلوغ الدور النهائي، إثر تغلبه على بيروزي الإيراني ذهاباً بنتيجة 4 - 0، وفي حال حسم الهلال مسألة التأهل إلى المباراة النهائية، وهذا أمر شبه مؤكد، فسيلتقي الفائز من مواجهتي اوراوا ريد دياموندز الياباني مع شنجهاي الصيني الذين تعادلا ذهاباً بنتيجة 1-1.

نجم القرعة