«طرق دبي» تطلق «درايف» بمزايا نوعية للمتعاملين

دبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات تطبيقها الذكي الجديد (دبي درايف) (Dubai Drive) في معرض جيتكس 2017، في خطوة تهدف من خلالها إلى تعزيز خدماتها الذكية لإسعاد متعاملي خدمات الهيئة المختلفة، وذلك وفقا للغاية الاستراتيجية الثالثة «إسعاد الناس» ومبادرة «المدينة الذكية».

وأكّد عبدالله المدني، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، أن الهيئة اعتمدت في تصميم تطبيق (دبي درايف) على أفكار وآراء ومقترحات الجمهور، حيث إنها تحرص على تطوير خدماتها وفقا لاحتياجات متعامليها، موضحا أن التطبيق يتمتع بعدد من المزايا، منها أن المستخدم لا يُطلَب منه سوى التسجيل لمرة واحدة ويمكنه استخدام نفس اسم المستخدم وكلمة السر للدخول إلى جميع تطبيقات الهيئة والتطبيقات الحكومية الذكية في إمارة دبي، إضافة إلى وضع الصورة الشخصية للمستخدم، وتنظيم التطبيق لإظهار الخدمات الأكثر استخداما، واستخدام بوابتي الدفع الحكوميتين الآمنتين (MPay وePay) لتسديد قيمة خدمات الهيئة.

وقال: إنه يمكن للمستخدم حفظ مستنداته ووثائقه الشخصية، مثل رخصة القيادة، وملكية المركبة، وشهادة حيازة رقم مركبة مميّز، وغيرها من المستندات الأخرى، التي يمكن استخدامها عند الحاجة مع الهيئات والدوائر الرسمية الأخرى مثل شرطة دبي، مشيرا إلى أن التطبيق يتيح كذلك للمستخدم التحدث إلى موظفي خدمة المتعاملين في الهيئة بشكل فوري، والاطلاع على آخر المعاملات، منها معاملات دفع تعرفة المواقف، وإعادة شحن بطاقة سالك، فضلا عن فرصة الفوز بنقاط خضراء مع كل معاملة تتم عبر الأجهزة الذكية، والاستعلام عن المخالفات ودفع قيمة الغرامات المترتبة عليها مثل المخالفات المرورية، ومخالفات سالك والمواقف، بالإضافة إلى معرفة آخر أسعار الوقود للتر الواحد، وشراء رقم مركبة، والتقديم للحصول على بدل فاقد أو تالف لرخصة القيادة، وتجديد ترخيص المركبة، وتجديد رخصة القيادة والتقديم للحصول على شهادات متعددة لحيازة المركبات، والتقديم للحصول على بدل فاقد أو تالف لرقم لوحة مركبة مميّز. وأضاف المدني: أن الهدف من إطلاق التطبيق هو جعله الخيار الأمثل للجمهور من مختلف شرائح المجتمع لاسيما مستخدمي الطريق لضمان تحقيق رؤية الهيئة المتمثلة ب «تنقّل آمن وسهل للجميع»، وذلك من خلال الاستفادة من مزاياه، التي تسهّل على مستخدميه الاستفادة من جميع خدمات الهيئة ومبادراتها بما يحقق السعادة للجميع، متوجها بالشكر والتقدير لكل من ساهم من الجمهور بأفكار ومقترحات وملاحظات بشكل فعّال لإطلاق تطبيق (دبي درايف)، الأمر الذي أثرى محتواه بمزايا عديدة ومفيدة.