«أتش تي سي فيف» تعرض تطبيقات الواقع الافتراضي

دبي (الاتحاد)

تسلط شركة HTC VIVE، العاملة في مجال تقنيات الواقع الافتراضي، الضوء على استخدامات جهاز VIVE ضمن قطاعات الأعمال خلال أسبوع جيتكس للتكنولوجيا بدبي. وأتيح لزوار المعرض فرصة خوض تجارب الواقع الافتراضي، والتعلم أكثر عن مستقبل هذه التقنية ضمن نطاق يتخطى عالم الألعاب الرقمي لتشمل مجالات العلوم والمغامرة.

وتعرض HTC Vive تجربة الواقع الافتراضي بأدق تفاصيل الجرافيك ثلاثية الأبعاد. وتعتمد المنصة المعروضة في الجناح على تكنولوجيا الشاشات الخضراء المستخدمة في استوديوهات أفلام شركة CGI، ومن شأن ذلك توفير تجارب بالتزامن مع خوذة الرأس للواقع الافتراضي HTC Vive لإدماج الواقع الافتراضي مع جسم المستخدم.

وعن المحتوى الواقع الافتراضي الذي تتيحه الشركة في المعرض، تمكن الزوار من استكشاف تشريح الجسم البشري عبر تطبيق 3D Organon VR Anatomy للواقع الافتراضي. كما توفر الشركة في جناحها تطبيق Richie’s Plank Experience والذي اشتهر بإخضاع المستخدم لتجربة المرتفعات الشائقة ضمن العالم افتراضي.

وتبث الشركة سلسلة من العروض التجريبية خلال أسبوع جيتكس حول كيف يمكن للواقع الافتراضي دخول قطاع الرعاية الصحية، والعقارات، والتعليم، والسفر، مع استعراض أمثلة عن مشاريع ناجحة لاستخدام شركات عالمية لتقنية الواقع الافتراضي بهدف تدريب موظفيهم وتسويق منتجاتهم وخدماتهم بشكل أفضل.

وقال نيكيتاس جليكاس، رئيس «إتش تي سي» في الشرق الأوسط وأفريقيا: «يتسارع انتشار المنصات الرقمية في المنطقة، وأثبتت تقنية الواقع الافتراضي اليوم قدرتها على إحداث تغيير في الطريقة التي يستكشف عبرها الأفراد والشركات العالم المحيط بهم».

ومن المتوقع أن يصل حجم تقنيات الواقع الافتراضي في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 6 مليارات دولار بحلول 2020، مع تبني المزيد من التطبيقات في البيئات المؤسسية هذه التكنولوجيا، بما في ذلك المؤسسات في قطاع التعليم، والعقارات، والسيارات ذاتية القيادة، وغيرها.