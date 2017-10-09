إنجاز التحول الرقمي في الشارقة بحلول عام 2020

فهد الأميري (دبي)

تنجز إمارة الشارقة عملية التحول الرقمي بحلول عام 2020 وفق الإستراتيجية العامة للإمارة، ومواكبة رؤية 2020 للإمارات، حسب الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي المدير العام لدائرة الحكومة الإلكترونية في إمارة الشارقة.

وقال لـ«الاتحاد»، على هامش مشاركة الشارقة في جيتكس بدبي أمس: حكومة الشارقة موجودة في معرض جيتكس وتحت مظلتها 48 جهة والجهات الموجودة تواكب التحول الرقمي القائم في الإمارة، وكل جهة عندها فعالياتها وانطلاقاتها التي توصل الإمارة إلى تحقيق الإستراتيجية العامة، وقد أنشأت لجنة التحول الرقمي منذ شهر ويرأسها الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، وتحت مظلته 12 رئيس دائرة، ودور اللجنة إنجاز التحول الرقمي بحلول عام 2020.

وأضاف: «كلنا نعمل تحت مظلة حكومة الإمارات، ونواكب المتطلبات الاتحادية، فدور الحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى لجنة التحول الرقمي هو العمل لتحقيق رؤية 2020، وأحدث شيء نعمل عليه هو الدخول الموحد للخدمات على مستوى الإمارات».

وكشفت 48 دائرة حكومية تابعة لإمارة الشارقة، خلال مشاركتها في فعاليات معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2017، عن باقة من التطبيقات والخدمات الإلكترونية والرقمية المبتكرة والمطورة، وأطلقت أكثر من 13 تطبيقاً ذكياً، و6 مواقع إلكترونية جديدة ومحدثة، والعديد من الخدمات التي تطرح لأول مرة أو تلك التي شهدت تطويرات جذرية، وتنسجم التطبيقات والخدمات الجديدة مع شعار «التاريخ والاتصال» الذي يرفعه جناح الشارقة المشارك في المعرض.