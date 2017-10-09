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خالد القاسمي لـ «الاتحاد»:

إنجاز التحول الرقمي في الشارقة بحلول عام 2020
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تاريخ النشر: الإثنين 09 أكتوبر 2017

فهد الأميري (دبي)

تنجز إمارة الشارقة عملية التحول الرقمي بحلول عام 2020 وفق الإستراتيجية العامة للإمارة، ومواكبة رؤية 2020 للإمارات، حسب الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي المدير العام لدائرة الحكومة الإلكترونية في إمارة الشارقة.

وقال لـ«الاتحاد»، على هامش مشاركة الشارقة في جيتكس بدبي أمس: حكومة الشارقة موجودة في معرض جيتكس وتحت مظلتها 48 جهة والجهات الموجودة تواكب التحول الرقمي القائم في الإمارة، وكل جهة عندها فعالياتها وانطلاقاتها التي توصل الإمارة إلى تحقيق الإستراتيجية العامة، وقد أنشأت لجنة التحول الرقمي منذ شهر ويرأسها الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، وتحت مظلته 12 رئيس دائرة، ودور اللجنة إنجاز التحول الرقمي بحلول عام 2020.

وأضاف: «كلنا نعمل تحت مظلة حكومة الإمارات، ونواكب المتطلبات الاتحادية، فدور الحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى لجنة التحول الرقمي هو العمل لتحقيق رؤية 2020، وأحدث شيء نعمل عليه هو الدخول الموحد للخدمات على مستوى الإمارات».

وكشفت 48 دائرة حكومية تابعة لإمارة الشارقة، خلال مشاركتها في فعاليات معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2017، عن باقة من التطبيقات والخدمات الإلكترونية والرقمية المبتكرة والمطورة، وأطلقت أكثر من 13 تطبيقاً ذكياً، و6 مواقع إلكترونية جديدة ومحدثة، والعديد من الخدمات التي تطرح لأول مرة أو تلك التي شهدت تطويرات جذرية، وتنسجم التطبيقات والخدمات الجديدة مع شعار «التاريخ والاتصال» الذي يرفعه جناح الشارقة المشارك في المعرض.

وقال الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي: «تأتي مشاركة الشارقة بالمعرض؛ بهدف التعريف بأحدث التوجهات التقنية التي تتبناها المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية المختلفة في الإمارة على نطاق واسع، وأيضاً للاطلاع على أنجح التجارب الحكومية للمشاركين في المعرض في هذا المجال، وهو ما يؤكد على مساعي الإمارة الحثيثة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز دمج التقنية الحديثة في مختلف نواحي الحياة» ... المزيد
     
 

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