«نماء» ترعى 8 رائدات يعرضن ابتكاراتهن في «نجوم المستقبل»

دبي (الاتحاد)

تشارك مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة في فعاليات الدورة الـ 37 من معرض تكنولوجيا المعلومات «أسبوع جيتكس للتقنية 2017»، بهدف دعم صاحبات الأعمال الناشئة، وتمكينهن من تحقيق أحلامهن بتعزيز نمو أعمالهن القائمة في عالم التكنولوجيا، ودعم توسعاتها مستقبلاً.

وأعلنت نماء رعايتها لـ8 مشاريع ناشئة تملكها سيدات لعرض ابتكاراتهن أمام مجموعة من المستثمرين والمشترين المحتملين خلال مؤتمر «جيتكس لنجوم المستقبل»، أكبر تجمع للشركات الناشئة في الشرق الأوسط وإفريقيا، ورواد الأعمال العالميين والمستثمرين والرعاة الدوليين، الذي يقام على هامش «أسبوع جيتكس للتقنية»، في وقت وقعت المؤسسة اتفاقية أصبحت بموجبها «شريك الابتكار للمرأة» للمؤتمر.

وتأتي مشاركة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة في «جيتكس لنجوم المستقبل» للسنة الثانية على التوالي، في إطار استراتيجيتها ورؤيتها الهادفة لدعم وتمكين المرأة مهنياً واقتصادياً، من خلال تشجيع الابتكار والإبداع لدى المرأة في جميع المجالات، خاصة قطاع التكنولوجيا، إلى جانب توفير فرص التمويل لهن لإطلاق المشاريع الريادية التي تسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة المرأة وتفعيل دورها في التنمية الاقتصادية والمهنية.

وأتاحت المؤسسة لرائدات الأعمال الثماني فرصة للمشاركة في واحدة من أكبر المسابقات للشركات الناشئة في المنطقة، وهي «جيتكس سوبرنوفا تشالنج»، التي تتضمن جوائز نقدية بقيمة 180 ألف دولار.

وشهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً في عدد الخريجات في مجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات، إضافةً إلى زيادة مطردة في عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تديرها المرأة.

وأكَدت ريم بن كرم، مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، إيمانها بأن هناك الكثير من النساء لديهن رغبة أكبر للعمل في قطاع التكنولوجيا، معربةً عن ثقتها في قدرة المرأة على دخول قطاع التكنولوجيا، بل وقدرتها على البدء في إنشاء مشاريعهن الخاصة في هذا المجال، والتميز فيها.

وقالت بن كرم «يعدٌ جيتكس لنجوم المستقبل منصة مثالية للمرأة لعرض ابتكاراتها وإثبات قدرتها على فهم واستيعاب عالم التكنولوجيا، والشروع في تأسيس وإدارة مشروعها التكنولوجي بنفسها، ما ينسجم مع رؤيتنا في مؤسسة نماء، التي تعمل باستمرار على تشجيع ودعم المرأة للدخول في مجالات عمل غير تقليدية، ونحن على ثقة بأن المرأة قادرة على تحقيق النجاح في بيئة تتطور باستمرار وتفرض تحديات جديدة في كل يوم».

وأضافت أن «النجاح في أي قطاع يعدُ إنجازاً يعتزُ به، ولكن ما هو استثنائيٌ فعلاً هو تحقيق النجاح والتطور في قطاع كانت نسبة مشاركة المرأة فيه قليلة».