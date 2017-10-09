«الاتحادية للموارد البشرية» تطلق النسخة المطورة من تطبيقها الذكي «FAHR»

دبي (الاتحاد)
أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية النسخة المطورة من تطبيقها الذكي FAHR، خلال مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2017، الذي تستضيفه دبي حاليا.
وأشاد الدكتور عبدالرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة خلال إطلاق التطبيق بالمكانة الريادية التي حققتها دولة الإمارات، خاصة في مجال التكنولوجيا والخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، حيث باتت الإمارات ترسم ملامح المستقبل الرقمي للعالم، مستشهداً في ذلك بمعرض جيتكس الذي أصبح أحد أبرز المنصات على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا، وبات يحظى باهتمام ومتابعة كبيرين على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
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وأوضح أن 12 خدمة عامة من خدمات التطبيق الذكي FAHR تفيد كافة المتعاملين والجمهور الخارجي، إلى جانب موظفي الحكومة الاتحادية، وال 15 خدمة الأخرى مرتبطة بنظام «بياناتي» وتخص موظفي ومسؤولي الحكومة الاتحادية في الوزارات والجهات الاتحادية.
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وحول خدمات «بياناتي» المتاحة عبر تطبيق FAHR الذكي، أشار إلى أنها تشمل إنجاز كل مراحل نظام إدارة الأداء الإلكتروني والخاص بموظفي الحكومة الاتحادية، والتسجيل للمشاركة في دورات تدريبية من خلال نظام التدريب والتطوير الإلكتروني، والاستعلام عن وظيفة معينة.