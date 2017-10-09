«الاتحادية للموارد البشرية» تطلق النسخة المطورة من تطبيقها الذكي «FAHR»

دبي (الاتحاد)

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية النسخة المطورة من تطبيقها الذكي FAHR، خلال مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2017، الذي تستضيفه دبي حاليا.

وأشاد الدكتور عبدالرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة خلال إطلاق التطبيق بالمكانة الريادية التي حققتها دولة الإمارات، خاصة في مجال التكنولوجيا والخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، حيث باتت الإمارات ترسم ملامح المستقبل الرقمي للعالم، مستشهداً في ذلك بمعرض جيتكس الذي أصبح أحد أبرز المنصات على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا، وبات يحظى باهتمام ومتابعة كبيرين على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأكد الدكتور عبدالرحمن العور أن النسخة المطورة من التطبيق الذكي للهيئة، تضم 27 خدمة ما بين رئيسية وفرعية، تفيد موظفي 57 وزارة وجهة اتحادية، وتساعدهم في إتمام إجراءات الموارد البشرية الخاصة بهم بشكل ذاتي، ومن أهم هذه الخدمات تلك المرتبطة بنظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، ومبادرة شركاء التدريب المفضلين للحكومة الاتحادية «معارف»، وبرنامج الخصومات الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية «امتيازات»، وبرنامج طلب الاستشارات القانونية، وشبكة موظفي الحكومة الاتحادية.

وأوضح أن 12 خدمة عامة من خدمات التطبيق الذكي FAHR تفيد كافة المتعاملين والجمهور الخارجي، إلى جانب موظفي الحكومة الاتحادية، وال 15 خدمة الأخرى مرتبطة بنظام «بياناتي» وتخص موظفي ومسؤولي الحكومة الاتحادية في الوزارات والجهات الاتحادية.

وأشار إلى أن من أهم خدمات الفئة الأولى، الاستشارات القانونية حيث يمكن للمستخدم الاستفسار عن قوانين وسياسات وتشريعات الموارد البشرية الاتحادية، أو التقدم بطلب اعتراض إلى لجنة الاعتراضات الاتحادية، والاستفادة من العروض التي يقدمها برنامج الخصومات الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية «امتيازات»، وشبكة موظفي الحكومة الاتحادية، والاطلاع على آخر أخبار الهيئة وأجندة فعالياتها المستقبلية، ومعرفة المزيد عن الهيئة ومبادراتها الاستراتيجية.

وحول خدمات «بياناتي» المتاحة عبر تطبيق FAHR الذكي، أشار إلى أنها تشمل إنجاز كل مراحل نظام إدارة الأداء الإلكتروني والخاص بموظفي الحكومة الاتحادية، والتسجيل للمشاركة في دورات تدريبية من خلال نظام التدريب والتطوير الإلكتروني، والاستعلام عن وظيفة معينة.