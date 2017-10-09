سياحة الشارقة تنظم جولة ترويجية في السعودية والكويت

الشارقة(الاتحاد)

نظّمت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة جولة ترويجية خليجية جديدة شملت عددا من المدن في الكويت والمملكة العربية السعودية استمرت خلال الفترة بين 1 و4 أكتوبر الجاري، وتضمنت ورش عمل ولقاءات مع صنّاع السياحة وممثلي أهم شركات السياحة والسفر في مدن الكويت، الخُبر، الرياض وجَدَة.

واستقطبت ورش العمل بمجملها أكثر من 400 مشارك من ممثلي شركات السياحة والسفر وعاملين بالقطاع ومؤسسات إعلامية في المدن الأربع، حيث قام وفد الإمارة بتسليط الضوء من خلالها على أبرز مقومات الإمارة السياحية والثقافية، والبرامج والعروض المميزة التي تقدمها الشارقة لزوراها من جميع أنحاء العالم والفعاليات التي تنظمها خلال الفترة المقبلة، ومن أبرزها بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة جائزة الشارقة الكبرى 2017 وبطولة الدراجات المائية (الأكوابايك) في ديسمبر، بالإضافة إلى معرض الشارقة الدولي للكتاب في نوفمبر، ومهرجان أضواء الشارقة في فبراير المقبل.

وقال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، إن الأسواق الخليجية تُعد كبرى الأسواق المصدّرة للسياح إلى الشارقة وحققت الإمارة مكانتها كوجهة مفضلة للسياح الخليجيين لِما تقدمه من مقومات سياحية وعائلية مثالية لتلك الأسواق، حيث استقبلت المنشآت الفندقية أكثر من 200 ألف نزيل خليجي خلال النصف الأول من العام 2017.