«أديبك» يدفع عجلة النمو الاستراتيجي في قطاع النفط والغاز

أبوظبي (الاتحاد)
يلعب برنامج المؤتمر الاستراتيجي لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، والذي شهد إعادة هيكلة شاملة وتوسعة كبيرة ليشمل التخصصات الرئيسة والفرعية في قطاع الطاقة، دوراً حيوياً في دفع القرارات الاستثمارية الاستراتيجية على امتداد سلسلة القيمة في القطاع، بحسب بيان أمس.
ويبرز الاستثمار في تكرير النفط وبيع مشتقاته، مثل الوقود والمواد البلاستيكية والبتروكيماويات، أحد أهم المجالات الرئيسية التي تركز عليها استراتيجية عمليات ونشاطات شركات النفط الوطنية في الشرق الأوسط التي تستهدف زيادة القيمة من المنتجات المعالجة التي تحصل عليها من مواردها الطبيعية.
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وقال علي خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة الياسات للعمليات البترولية المحدودة، رئيس معرض ومؤتمر أديبك 2017، إن الغرض من أديبك يكمن في أن يكون قوة مستقطبة وجامعة للجميع الأطراف الفاعلة في قطاع النفط والغاز العالمي، وأرضية يُرسي عليها كبار المديرين والرؤساء التنفيذيين في القطاع اتجاهاتهم الاستراتيجية.
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ويتضمن البرنامج الاستراتيجي لمؤتمر أديبك جلسات وزارية وجلسات لقادة الأعمال العالميين، تتيح حوارات ومقابلات مع عدد من كبار صانعي القرار في الحكومة والشركات ممن يرسمون ملامح مستقبل قطاع النفط والغاز.