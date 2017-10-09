«الإمارات للألمنيوم» تجري أبحاثاً حول استخدام المنتجات الثانوية الصناعية

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، اتفاقية مع جامعة كوينزلاند الأسترالية لإجراء برنامج بحثي لمدة 3 سنوات، لتحويل منتج ثانوي من صناعة الألمنيوم إلى تربة، بحسب بيان أمس.

ويدرس المشروع البحثي الرائد مع كلية الزراعة والعلوم الغذائية بجامعة كوينزلاند إمكانية الجمع بين رواسب البوكسيت والنفايات الزراعية والمنزلية لتهيئة تربة صالحة للتخضير وللاستخدامات الأخرى. ويرأس المشروع البحثي البروفيسور ريتشارد هاينز، عالم التربة الشهير والخبير في علاج وإعادة تأهيل رواسب البوكسيت. ومن المتوقع أن تنضم الجامعات الإماراتية إلى المشروع البحثي خلال السنوات المقبلة، للمساعدة في تكييف التربة للظروف الصحراوية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعتبر رواسب البوكسيت منتجاً ثانوياً لعملية تكرير الألومينا - تحويل خام البوكسيت إلى الألومينا التي تعد المواد الأولية لمصهر الألمنيوم.

وحسب تقدير خبراء الصناعة، يتم إنتاج نحو 150 مليون طن من مخلفات البوكسيت سنوياً في جميع أنحاء العالم، ويتم استخدام أقل من 2% فقط من هذا الحجم بطريقة إنتاجية.

وعندما يجري العمل على تطوير استخدامات إنتاجية جديدة لرواسب البوكسيت، ستشغل الشركة موقع مخصص للتخزين بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية الحالية، وعلى بعد 30 كيلومترا تقريباً من الساحل في منطقة خليفة الصناعية في أبوظبي.

ومع بدء الأعمال الإنتاجية في مصفاة الطويلة للألومينا، سيتم غسل رواسب البوكسيت، وضغطها في قوالب جافة، ونقلها إلى منطقة التخزين الدائم، حيث سيتم في نهاية المطاف تغطية الموقع واستخدامه لأغراض صناعية أخرى.

وقال عبد الله الزرعوني، نائب الرئيس لتطوير ونقل التكنولوجيا: «يعتبر مشروع التعاون مع جامعة كوينزلاند هو أحدث الأبحاث التي يمكن أن تحول النفايات إلى منتج مفيد يلبي حاجة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي وضعت أهدافاً صارمة لاستخدامات رواسب البوكسيت».