«راكز» توسع برنامج جوائز تميّز الأعمال

رأس الخيمة (الاتحاد)

وسعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) دائرة برنامجها السنوي «جوائز راكز لتميّز الأعمال» لتفتح الباب على مصراعيه هذا العام أمام جميع الشركات بشتى أنواعها في رأس الخيمة للمشاركة في البرنامج، والانضمام إلى هذه الاحتفالية الناجحة. وقد جاء القرار بالتوسع في الجوائز نتيجةً للتعاون الذي أبرمته مع دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة.

وقال رامي جلّاد المدير التنفيذي لمجموعة راكز وهيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة للاستثمار: «إننا نؤمن بأن جميع الشركات التي تتخذ من رأس الخيمة مقراً لها تُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بها. ومن ثمّ، أصبح من الضرورة أن نضع أيدينا في أيدي دائرة التنمية الاقتصادية تقديراً وتشجيعاً منّا ليس فقط لشركات (راكز)، بل لجميع الشركات العاملة في رأس الخيمة أيضاً».

من ناحيته، قال الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة: «حرصاً على تسريع الجهود الرامية إلى تعزيز وإلهام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحالية والمستقبلية، قررت دائرة التنمية الاقتصادية وضع يدها في يد (راكز) تحت مظلة برنامج جوائز تميّز الأعمال. وتأتي هذه الخطوة المميزة كأرقى تقدير للشركات العاملة في جميع القطاعات من مختلف الفئات، وكدلالة جليّة على النهج الاستراتيجي المؤدي إلى النجاح في تحسين الأداء».