الشارقة تستضيف «ملتقى التحكيم الصناعي» 25 أكتوبر

الشارقة (الاتحاد)
كشفت اللجنة المنظمة لملتقى التحكيم الصناعي، والذي ينظمه مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد نائب حاكم الشارقة، وبالتعاون مع مركز الشارقة لتنمية الصادرات التابع لغرفة تجارة والصناعة الشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، يوم 25 أكتوبر الجاري، عن أسماء المتحدثين الرسميين في الملتقى، حيث سيتم تسليط الضوء خلال الكلمات وأوراق العمل على أهم التطبيقات والحلول القانونية في مجال التحكيم التجاري.
ويلقي الكلمة الافتتاحية للملتقى، عبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد، ويتناول فيها أهمية القطاع الصناعي في دولة الإمارات والاهتمام الكبير الذي يحظى به من قبل القيادة الرشيدة، باعتباره محركاً رئيساً لتعزيز التنوع الاقتصادي، وركيزة من ركائز التحول إلى اقتصاد تنافسي مستدام وعالي الإنتاجية.
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