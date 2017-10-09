الشارقة تستضيف «ملتقى التحكيم الصناعي» 25 أكتوبر

الشارقة (الاتحاد)

كشفت اللجنة المنظمة لملتقى التحكيم الصناعي، والذي ينظمه مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد نائب حاكم الشارقة، وبالتعاون مع مركز الشارقة لتنمية الصادرات التابع لغرفة تجارة والصناعة الشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، يوم 25 أكتوبر الجاري، عن أسماء المتحدثين الرسميين في الملتقى، حيث سيتم تسليط الضوء خلال الكلمات وأوراق العمل على أهم التطبيقات والحلول القانونية في مجال التحكيم التجاري.

ويلقي الكلمة الافتتاحية للملتقى، عبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد، ويتناول فيها أهمية القطاع الصناعي في دولة الإمارات والاهتمام الكبير الذي يحظى به من قبل القيادة الرشيدة، باعتباره محركاً رئيساً لتعزيز التنوع الاقتصادي، وركيزة من ركائز التحول إلى اقتصاد تنافسي مستدام وعالي الإنتاجية.

و قال عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة: يُسعدني كما يسعد مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي (تحكيم) أن نطلق فعاليات ملتقى التحكيم الصناعي، برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، والذي يُعقد في إطار الجهود الحثيثة والمبذولة للتعريف بأهم التطبيقات والحلول القانونية في مجال التحكيم التجاري ذات الصلة بالشأن الصناعي.