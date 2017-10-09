شراء «مؤسساتي» يدعم صعود الأسهم المحلية

حاتم فاروق (أبوظبي)

ساهمت سيولة مؤسساتية جديدة ومضاربية طالت عددا من الأسهم في دعم مؤشرات الأسواق المالية المحلية خلال جلسة بداية الأسبوع، فيما سادت حالة من التفاؤل لتوجه الأسواق نحو الأداء الإيجابي خلال الجلسات المقبلة مدعومة بتوقعات إيجابية لنتائج الشركات المدرجة خصوصاً تلك الشركات التي لها وزن نسبي بالمؤشرات العامة ومنها شركات «إعمار» و«دبي الإسلامي» في سوق دبي المالي، و«اتصالات» و«أبوظبي الأول» في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو 2.7 مليار درهم في ختام الجلسة، مع تجاوز قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية مع نهاية جلسة أمس، نحو 659 مليون درهم، بعدما تم التداول على أسهم 63 شركة مدرجة، بأحجام بلغت 520 مليون سهم، من خلال تنفيذ 7060 صفقة، لتغلق المؤشرات بالمنطقة الخضراء متجاوزة مستويات مقاومة هامة بفعل الارتفاع شبه الجماعي للأسهم المدرجة بعدما وصلت الأسعار إلى مستويات مغرية للشراء.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس على ارتفاع بلغت نسبته 0.35% عند 4429 نقطة رابحاً 15 نقطة عن الإغلاق السابق، بفعل تحسن نفسية المتعاملين والنتائج الإيجابية المتوقعة للشركات المدرجة في الربع الثالث من العام الجاري.

وخلال الجلسة، تم تعامل المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية على أكثر من 159 مليون سهم، بقيمة إجمالية تجاوزت ال 153 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1608 صفقة، حيث تعامل المستثمرون على أسهم 28 شركة مدرجة، ارتفع منها 16 سهما، فيما تراجعت أسعار 8 أسهم، بينما ظلت أسعار 4 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.